Greenpeace demana més “ambició” al govern espanyol per a l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic

L'entitat ecologista Greenpeace ha celebrat que el govern espanyol hagi aprovat l'avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic, però ha demanat més “ambició” per tal que la norma sigui un element “clau” per a la reconstrucció social i econòmica després de la crisi sanitària. Per exemple, l'oenagé considera que la futura llei ha d'eliminar les subvencions als combustibles fòssils “i a tots els sectors que perjudiquen el clima”. També demana augmentar la reducció de les emissions de CO2 fins al 55% el 2030 i fins a assolir el “zero net” el 2040. Per tot plegat, Greenpeace demana que el tràmit parlamentari serveixi perquè la llei surti “reforçada en detalls i ambició”.

Greenpeace subratlla que el mateix avantprojecte de Llei ja recull que els objectius de reducció d'emissions “no estan en línia” amb les recomanacions de les Nacions Unides per no superar en un grau i mig les temperatures globals. Per a això caldria reduir les emissions un 7,6% cada any entre el 2020 i el 2030 arreu del món, mentre que, segons l'oenagé, el text de la norma espanyola proposa “poc més d'un 3% anual” en el mateix termini.

“Reduir només un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) el 2030 en comparació al 1990, com recull l'avantprojecte, no és suficient per aconseguir” l'objectiu d'evitar l'escalfament d'un grau i mig del planeta. Per aconseguir-ho, la llei espanyola ha d'incloure, segons Greenpeace, reduccions d'aquest tipus d'emissions en altres sectors clau com “el financer, l'agroalimentari, el turístic, el de la gestió de residus o el de la indústria”.

L'oenagé també ha considerat una paradoxa que l'avantprojecte de Llei reconegui que la regió mediterrània és una de les àrees més vulnerables del planeta davant del canvi climàtic i en canvi “no assumeixi els objectius necessaris” per evitar els riscos que es deriven d'aquesta situació.