Prop del 40% de les consultes a l’Agència Catalana del Consum són per afectacions derivades de la crisi de la Covid-19

Durant els mesos de març i abril, l’Agència Catalana del Consum (ACC), organisme adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement, ha gestionat un total de 2.372 consultes relacionades amb les afectacions derivades de la crisi de la Covid-19, xifra que significa el 39,59% del total de consultes rebudes durant aquest període (5.990).

En aquest sentit, la majoria de les consultes que ha rebut l’ACC per afectacions derivades de la Covid-19, estan relacionades amb l’àmbit dels transports (el 40,59%), principalment per afectacions en el transport aeri per la cancel·lació de vols. El 38,36% són consultes per altres serveis de consum que inclou afectacions relacionades amb viatges, activitats culturals i d’oci, esportives o educatives, entre d’altres; i un 10,75% estan relacionades amb l’àmbit de la restauració i els allotjaments turístics.

Amb relació a les reclamacions, el Reial Decret 463/2020 del 14 de març de declaració de l’estat d’alarma, una de les mesures que recull és la suspensió dels terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, per tant, els organismes públics de consum podran iniciar la tramitació de les reclamacions dels consumidors i les consumidores un cop es recuperi la normalitat.

Davant de la situació excepcional, la Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum, va posar en marxa, ja al mes de març, la campanya informativa i d’atenció ciutadana Cuidem el consum, per donar resposta a la ciutadania davant les diferents casuístiques que poden afectar els seus drets com a consumidors i consumidores, i alhora fomentar un consum responsable i solidari.

La campanya, en la seva vessant de difusió consta actualment d’un total de 16 càpsules informatives, sobre les diferents problemàtiques derivades de la situació d’emergència, que es difonen des de les xarxes socials, a diversos mitjans digitals i també en forma de falques de ràdio, per tal d’arribar a la majoria de la ciutadania.

Un consultori de consum diari

D’altra banda, l'ACC ha posat en marxa un consultori de consum diari, mitjançant la plataforma YouTube Live, en el qual la ciutadania, de 12 h a 13 h, pot fer arribar en directe totes les seves consultes en l’àmbit del consum: cancel·lació de viatges o d’espectacles, dubtes relacionats amb les quotes de serveis que s’han deixat de prestar (gimnasos, acadèmies, etc.) o detecció de males pràctiques en la venda de determinats articles, entre d’altres qüestions.

A banda del consultori en línia, les persones consumidores també poden fer arribar tots els seus dubtes o possibles reclamacions pels canals habituals des del web consum.gencat.cat, i a través de les xarxes socials a Twitter, Instagram i Facebook. També es pot trobar informació actualitzada sobre les afectacions de l’emergència sanitària per a les persones consumidores i les empreses a consum.gencat.cat/coronavirus.