Mosquito Alert avisa que comença la temporada de mosquit tigre però recorda que no transmet el coronavirus

Els impulsors de l'aplicació Mosquito Alert avisen que amb el maig arriba la temporada de mosquit tigre a la península, que enguany coincideix amb la pandèmia de coronavirus. Tot i això, recorden que tot i que l'espècie és capaç de transmetre 22 tipus diferents de virus no poden fer-ho amb la covid-19. A més, també expliquen que amb l'aturada del turisme a l'estiu es pot frenar els casos importats de dengue, zika, chikungunya i reduir-ne els contagi autòctons en persones que no han viatjat a països on aquestes afeccions són endèmiques. Aquesta aplicació permet enviar fotografies dels insectes i de punts amb aigua estancada on solen dipositar els ous. Recull la posició GPS de l'insecte i altres dades, que són processades per experts.

A més, alerten que enguany preveuen que arribi a part del territori espanyol l''aedes japonicus', un mosquit d'origen asiàtic que es va detectar el 2018 a través de l'app i que el 2019 ha seguit present a Espanya. El 2019 se'n va rebre 10 fotografies a l'Estat.



També assenyalen que cal seguir atents a la possible arribada d''Aedes aegypti', el mosquit de la febre groga originari d’Àfrica, que va arribar a les Canàries el 2017, si bé es va poder eliminar gràcies a la gestió local que se’n va fer.



15.000 fotografies en 5 anys



L'aplicació acumula més de 70.000 descàrregues en el seu cinquè aniversari, ha rebut més de 15.000 fotografies de mosquits i s'hi han reportat més de 4.000 llocs amb aigua estancada, els espais on acostumen a dipositar els ous. Segons els impulsors, el projecte ha demostrat que amb l'ajuda dels ciutadans es pot fer ciència de referència i, alhora, millorar la gestió d’un problema de salut pública molt vinculat a la globalització i al canvi climàtic ambiental que estem vivint.



Precaucions per evitar la seva reproducció

Amb la suavització de les temperatures la primavera fa que els ous eclosionin. Recordem que els ous són dipositats en aigües estancades i espais poc profunds, cubells, gerros, joguines... El radi de vol i d’acció del mosquit tigre adult és d’un màxim de 400 metres, però amb mitjanes clarament inferiors, per la qual cosa, és molt probable trobar-lo a prop del seu punt de cria.

Tot i això, pel transport passiu pel vent o a l’interior de vehicles, es pot desplaçar a distàncies més grans.A diferència dels mosquits més comuns en ciutats i pobles, de marcada vida nocturna, l’Aedes albopictus és una espècie d’activitat diürna i de comportament agressiu, atès que les seves picades són molt més nombroses i doloroses que les dels mosquits autòctons.