Reserva prèvia per accedir al transport o torns d'entrada a la feina, recomanacions de l'Estat per a la desescalada

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha enviat a les Comunitats Autònomes una guia amb recomanacions per a la desescalada en el transport urbà i metropolità. A la guia, el govern espanyol planteja, entre d'altres, la possibilitat d'establir un sistema de reserva prèvia de franja horària per accedir al transport amb l'objectiu de limitar-ne l'accés per evitar aglomeracions.

També menciona altres "possibles mesures per a la gestió de la demanda" per laminar les hores punta com seria flexibilitzar els horaris d'entrada i sortida a la feina o establir torns així com retardar l'horari d'apertura de comerços. Pel que fa a les mesures de protecció apunta a una "alta recomanació" de l'ús de mascaretes.

El document, al qual ha tingut accés l'ACN, també recomana la instal·lació de dispensadors d'hidrogel en grans intercanviadors, l'apertura automàtica de portes, millorar els canals de venda per evitar pagaments en efectiu així com una millora de la senyalització i plans específics de desinfecció. També menciona la possibilitat d'utilitzar aplicacions mòbils de traçabilitat de contactes per Bluetooth.



"És necessari comptar amb un catàleg de possibles mesures de gestió de la demanda, que podran aplicar-se en major o menor mesura en funció de les circumstàncies i necessitats de cada realitat territorial i urbana", diu el document, que també menciona la promoció d'altres mitjans de transport com la bici o la micromobilitat.



Pel que fa a l'oferta, el document afirma que el primer pas és "definir uns nivells recomanables d'ocupació en el transport públic col·lectiu" segons criteris sanitaris. "Segons les informacions preliminars", Transports apunta que els valors podrien estar en el 50% de l'ocupació de les places assegudes i dos usuaris per metre quadrat en cas que els usuaris estiguin drets.



El text també diu que cal disposar de mesures per reforçar l'oferta i menciona l'increment de freqüències, la possibilitat de reforçar autobusos discrecionals o llançadora així com la creació de carrils bus en les principals vies d'accés a la ciutat i de carrils bici temporals. També promoure plans de mobilitat d'empreses i incloure taxis, VTC i facilitar el car-sharing.



Es tracta d'un "document de treball" que està "obert" a les propostes de les autonomies i s'abordarà en una reunió tècnica aquest dijous amb les autonomies perquè hi diguin la seva. "Hem de tenir en compte que l'èxit d'aquest procés no dependrà d'una solució única, sinó de l'harmonització d'un conjunt", diu el document, que remarca la importància de la recollida d'informació i la col·laboració entre diversos departaments, com el de Treball.