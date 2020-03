Tanca la llotja de peix de la Confraria de Barcelona fins l'11 d'abril

El president de la Confraria de Barcelona, Josep Manuel Juárez, ha explicat que aquest dimecres ha estat l'últim dia amb la llotja oberta, i que en principi no reprendrà l'activitat fins l'11 d'abril. La decisió de plegar temporalment arriba, a més, just després d'haver detectat un possible cas de coronavirus entre la flota. La persona afectada ja es troba en quarantena. L'activitat ha anat caient i en les últimes setmanes els pescadors amb prou feina han cobert costos i aquests darrers dies inclús han perdut diners, ha lamentat Juárez.

Una de les conseqüències més immediates ha estat un ERTO per a les 200 persones que feinegen en les onze embarcacions d'encerclament de la confraria.

Quan va créixer la preocupació pel coronavirus, la flota de Barcelona va decidir aturar les sortides al mar. Poc després la va reiniciar, però al final ha optat per interrompre-la. Pel que fa la flota d'arrossegament, en els darrers dies han treballat quatre de les deu embarcacions en torns del 50%, mentre que les d'arts menors són les úniques que per ara continuaran amb l'activitat.



Quant als preus, Juárez ha comentat que han caigut "en picat" per la poca demanda d'aquests dies, sobretot dels restauradors ja que són "els majors clients" i compren productes cars, com l'escamarlà i la gamba. Pel que fa el peix més petit, "no té sortida", afegeix el president de la confraria a l'ACN.