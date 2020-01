Entitats del sector agrari català s’uneixen per potenciar la producció pròpia

Més de 490 productors agroalimentaris catalans s’uneixen per oferir un nou concepte d’economia cooperativa agrària: Els Músics. Un nou projecte cooperatiu que vol col·laborar amb el creixement del sector primari català, fomentar els productes de proximitat i de qualitat, així com la tradició gastronòmica del país.

Entitats del sector agrari català s’uneixen en un conveni col·laboratiu per potenciar la producció pròpia de Catalunya. Un acord que uneix el món lleter, apícola i de la fruita seca de Catalunya i que suma més de 490 productors agroalimentaris

El projecte, d’un clar esperit cooperatiu, compta amb la participació de Llet Nostra, Muria, Infrusec i Masachs. Llet Nostra la formen 140 petites i mitjanes explotacions ramaderes familiars de tot Catalunya; Infrusec agrupa 350 productorsde fruita seca de les comarques de Tarragona; Muria són apicultors del Perelló (Terres de l’Ebre) des de fa 6 generacions, i Masachs és productor de mató des de fa més de 30anys.

Segons les quatre entitats involucrades la iniciativa implica compartir els valors de cooperació, proximitat, qualitat, humilitat, treball i tradició.

El conveni s’ha treballat amb l’aportació i assessorament de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), entitat reconeguda dins l’àmbit cooperatiu del sector primari català. Per això, Els músics,es podran trobar a les seves agrobotigues repartides per tot Catalunya. També es trobaran a altres botigues i establiments de cadenes de supermercats que aposten per la proximitat.

Els Músics

Avalats per l’Institut Català de la Cuina, són una reinterpretació de les postres de músic, presents en el Corpus del Patrimoni Culinari Català. Estan elaborats a partir de productes naturals i poc processats i permeten el consum integrat en un estil de vida saludable, modern, amb aliments equilibrats i de qualitat. Els tres aliments són productes típics de la tradició culinària catalana, que forma part del sistema culinari mediterrani i la dieta mediterrània com a estil de vida, altament complementaris.