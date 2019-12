Sorigué, la primera constructora catalana que obté la certificació en Responsabilitat Social d'AENOR

Sorigué és la primera constructora catalana que aconsegueix la certificació de Responsabilitat Social d’AENOR i també la de Compliance Penal. Amb la certificació Compliance Penal, la constructora acredita que les 19 empreses del grup tenen integrat un sistema de gestió, sota la norma UNE 19601, que garanteix l’activitat de les empreses d’acord amb les normes legals, i que segueix tot de polítiques internes, codis ètics sectorials i qualsevol altra disposició.

A més, aquest any Sorigué també ha aconseguit que el 84% de les empreses del grup tinguin la certificació en Responsabilitat Social, el que implica que l’empresa té un sistema de gestió de la responsabilitat social que segueix uns criteris internacionals en tots els processos de negoci.

Aquest estàndard, segons explica la constructora, cobreix el 77% de la seva plantilla. I, ara, es marquen com a objectiu pel proper any que totes les empreses del grup obtinguin aquest segell internacional. En aquest sentit, el grup compta des del 2016 amb un Departament de Responsabilitat Social i Compliment que desenvolupa estratègies perquè el grup creixi de manera sostenible, sota criteris com la qualitat, la responsabilitat social, la protecció o la millora del medi ambient.