La pobresa energètica creix prop d'un 22% durant els darrers 5 anys entre les persones ateses per la Creu Roja

La pobresa energètica és un fenomen a l'alça a Catalunya. Segons l'Enquesta de Condicions de Vida del 2018, que acaba de publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el percentatge de persones que no poden mantenir l'habitatge a temperatura adequada ha augmentat del 6,3% al 8,8%.

En els últims anys, aquest fenomen ha crescut de forma exponencial entre les persones ateses per la Creu Roja, passant d'un 58% de les llars el 2013 a un 79,3% el 2018; és a dir, s'ha produït un augment de prop de 22 punts en 5 anys.

Només durant 2018, l'entitat ha ajudat més d'un miler de persones en situació de vulnerabilitat energètica proporcionant-los una atenció integral, més enllà del pagament de les factures, mitjançant l'adquisició d'hàbits energètics, capacitació en matèria d'energia i dotació de recursos per reduir l'impacte d'aquesta problemàtica i millorar el confort a les seves llars.

D'una banda, els ha ofert capacitació i assessorament individualitzat per tramitar bonificacions i revisar i optimitzar les condicions dels contractes, així com tallers grupals d'estalvi energètic per reduir-ne el consum. D'altra banda, els ha proporcionat recursos com ajuda en el pagament de factures i combustible, auditories ambientals, arranjaments al domicili i lliurament de kits i electrodomèstics eficients per promoure l'estalvi i garantir el benestar energètic a les llars. En total, s'han portat a terme més de 2.300 intervencions a tot Catalunya.

En aquest sentit, segons l'11è estudi de l'Observatori de l'entitat (juny 2018), 8 de cada 10 persones ateses per l'entitat en programes de pobresa afirma que ha pres mesures per disminuir el consum energètic a la llar, com cuinar menys o reduir les hores de consum.

La institució humanitària també ha establert convenis amb empreses subministradores del sector per evitar el tall de subministraments a famílies vulnerables quan encara no tenen l'informe de serveis socials.

En el cas de la Fundació AGBAR, la Creu Roja ha establert un conveni de col·laboració per facilitar l'accés al consum bàsic d'aigua a famílies en situació de vulnerabilitat a través de bonificacions en l'import de la factura. Durant 2018, 25 llars ateses per la Creu Roja a Barcelona se n'han beneficiat.