La mitjana de despesa familiar catalana el 2018 va ser de 32.585 euros, la més alta des del 2009

La mitjana de despesa per família l'any 2018 a Catalunya va ser de 32.585,71 euros, segons xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta del registre més alt des de l'any 2009, quan va ser de 33.393,71 euros, ja més baixa que la del 2008 per efecte de la crisi.

Des d'aquell any la xifra ha anat baixant paulatinament fins al 2013, quan va ser de 29.361,70 euros, i des d'aleshores ha començat una corba ascendent que s'ha superat exercici rere exercici. El 2014 va ser de 29.830 euros, el 2015 de 30.229, el 2016 de 30.445 i el 2017 de 31.619. El registre del 2018 ha superat en prop de 1.000 euros aquesta última xifra.

La despesa mitjana per persona a Catalunya ha experimentat un registre similar. Així, l'any 2018 va ser de 13.270,29 euros, en aquest cas, la més alta des del 2008, el primer de la crisi, quan va ser de 13.274. Des d'aquell any, la xifra va anar a la baixa fins al 2013, quan va ser d011.731,04 euros, i a partir d'aleshores va començar igualment una remuntada que s'ha superat any rere any, 11.991,62 el 2014; 12.185,61 el 2015; 12.308,71 el 2016, i 12.832,55 el 2017, uns 500 euros menys que el 2018.

En comparació amb la xifra catalana, la despesa mitjana per llar al conjunt de l'Estat va ser el 2018 sensiblement inferior, en concret de 29.871 euros que, amb tot, suposa un augment del 2,3% en relació a la de l'exercici anterior. La despesa mitjana per persona al conjunt de l'Estat el 2018 també va estar per sota de la registrada a Catalunya. Concretament va ser de 12.019 euros, xifra que, igualment, va suposar un augment del 2,5% respecte del 2017.

En el conjunt de l'Estat, la despesa mitjana per llar va augmentar el 2018 en la majoria de sectors analitzats en relació al 2017, com ara ensenyament (un 11,2%), habitatge, que inclou les despeses d'aigua, electricitat, gas i altres combustibles (un 4,6%), comunicacions (un 3,7%) o transport (un 3,4%). En canvi, va baixar en vestit i calçat (un 3,4%) i en begudes alcohòliques i tabac (un 3,2%).

Habitatge, aliments i begudes no alcohòliques i transport es van endur la major part de la despesa de les llars estatals, un 57,5% del total. L'habitatge va recollir el 30,7% de la despesa, aliments i begudes no alcohòliques el 14,1% i el transport el 12,7%.

Finalment, les dades de l'INE també revelen que una part cada cop més significativa de la despesa en consum de les llars espanyoles es fa a través d'Internet. L'any 2018, el 30,3% de les llars va fer alguna despesa per aquest canal, davant del 25,7% de l'any anterior. La despesa mitjana anual d'aquestes llars va ser de 1.856 euros, un 7,7% més que l'any anterior.