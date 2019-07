L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes rebat Greenpeace i nega cap conveni per edificar prop de la platja del Gaspar de Sitges

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Garraf) ha negat la informació difosa recentment per Greenpeace, que assenyalava que el municipi tenia un conveni amb una immobiliària per construir habitatges prop de la platja del Gaspar de Sitges.

Segons l’entitat ecologista, aquesta cala, envoltada de bosc mediterrani, estava entre les deu platges de l’estat espanyol més amenaçades per la urbanització massiva. Fonts municipals consultades per l’ACN, però, han assegurat que el consistori no té cap conveni amb una empresa immobiliària per construir a la zona i han detallat que fa anys que s’ha assolit el màxim de la capacitat d’urbanització a tocar de la platja del Gaspar.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha recordat que la platja que assenyalava Greenpeace al seu últim informe està situada a la zona protegida dels Colls-Miralpeix. En aquesta àrea, entre els termes municipals de Sant Pere de Ribes i Sitges, anys enrere es va construir una urbanització de cases unifamiliars conegudes com les Cases del Mar, abans d’aprovar la protecció oficial de la resta de l’entorn.