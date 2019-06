El preu d'hotels i oficines es dispara en un 30% a Barcelona

Barcelona continua sent una ciutat viva on hi ha una gran demanda d'oficines per instal·lar la seva seu. Com a conseqüència de l’augment imparable de voler alquiler de oficines en Barcelona i l'escassa oferta, la tendència és que continua pujant el preu del lloguer. De la mateixa manera ocorre amb el preu dels hotels a l'hora de realitzar una transacció, ja que ha augmentat un 30% en els últims anys, com amb el lloguer de les oficines.

Cada vegada són més les empreses i ‘startup’ tecnològiques interessades a instal·lar-se a Barcelona. Per tot plegat, s'estan enfrontant a com de difícil està sent respondre per part de l'oferta a l'increment continuat de demanda. Cada vegada hi ha menys locals per allotjar a les diferents empreses i, com a conseqüència, s’encareixen desmesuradament.

Avui en dia, el preu del lloguer d'oficines se situa en 26 euros el metre quadrats al mes. Aquesta dada demostra que ha incrementat un 30% el preu en els últims quatre anys. Cal afegir que només queda disponible el 6% de l'espai, per tant, el sector del lloguer d'oficines està més limitat que mai.

Què passa amb els hotels?

No sols és un problema que afecta les oficines, sinó que també té conseqüències sobre els hotels i el turisme. El mercat hoteler amb la moratòria també s'ha incrementat un 30% el preu mitjà de compra dels hotels de la ciutat per falta d'oferta.

Sens dubte, això ha repercutit de manera negativa als clients, que també ho han notat en el preu per nit. Així mateix, una gran majoria de cadenes hoteleres han decidit instal·lar-se en altres ciutats degut a les limitacions de Barcelona.

Sectors empresarials reclamen mesures

Molts experts en economia reclamen a les institucions barcelonines que aconsegueixin atraure inversions i posen en marxa mesures per a revitalitzar el mercat immobiliari de la ciutat. I és que consideren que aquestes inversions generen ingressos a Barcelona.

En definitiva, la marca Barcelona continua tenint prestigi especialment en el sud d'Europa, per la qual cosa la tendència continuarà sent la d'atraure noves empreses internacionals que s'instal·len en el municipi mediterrani.

Això sí, malgrat que es considera que hi han hagut contínues pujades de preu en les diferents transaccions, aquestes continuen sent molt competitives comparat amb altres ciutats europees.