Segons l'entitat, les emissions d'amoníac de l'Estat estan un 39% per sobre del sostre d'emissions establert per directiva, el que ha provocat que la Comissió Europea hagi advertit Espanya. El 92% de les emissions provenen de la ramaderia industrial, molt especialment la porcina.

El responsable d'agricultura de Greenpeace, Luís Ferreirim, ha advertit que es poden continuar pensant "solucions màgiques", però l'única forma de reduir dràsticament les emissions d'amoníac és "frenant de cop l'expansió de la ramaderia industrial". Greenpeace reclama a les autoritats competents que no autoritzin ni un projecte més.

Catalunya acull 25 de les 100 indústries més contaminants d'Espanya en aquesta matèria, 20 de les quals a Lleida i 5 a Tarragona. Les explotacions ramaderes més contaminants, continua l'entitat, contaminen més que la resta d'indústries juntes. Hi ha 8,2 milions de porcs censats en terres catalanes, més que persones, i 57 milions d'aus. Hi ha 5.575 explotacions porcines i 2.570 d'aus, la majoria intensives. El nombre de porcs representa el 26% del total de l'Estat.

Greenpeace denuncia que la ramaderia industrial catalana genera el 31% de les emissions d'amoníac de l'Estat, segons dades oficials del Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants. L'entitat ha publicat el primer mapa de ramaderia industrial on assenyala les principals explotacions ramaderes que emeten més amoníac.

