Entra en vigor la nova llei hipotecària

Amb motiu de la posada en vigor de les novetats en la llei de crèdit immobiliari, l’Agència Catalana del Consum ha fet un resum esquemàtic dels punts de més abast per als usuaris i consumidors.

Aquest 17 de juny ha entrat en vigor la Llei 5/2019, que regula els contractes de crèdit immobiliari, una norma que vol reforçar la protecció dels consumidors i la millora de les garanties.

Algunes de les novetats són:

Repartiment de les despeses de la hipoteca:

- El banc pagarà les despeses de gestoria notaria i registre.

- El client pagarà la taxació, i quan les demani, les còpies de l’escriptura.

Clàusules sol: Desapareixen les clàusules sol.

Les responsabilitat dels bancs. Hauran de:

-Fer un estudi més estricte per garantir la solvència dels clients.

-Enviar el contracte 10 dies abans de la signatura.

-Informar als clients al llarg de la vida del préstec, de les comissions o de l’evolució dels tipus d’interès.

Més transparència en la informació

- No es podran vendre productes vinculats, és a dir, els que són obligatoris a la concessió del préstec. Estaran permesos els productes combinats i que poden suposar millores per al consumidor, però caldrà que el banc especifiqui el preu de cada producte per separat.

Comissions i reclamació del deute

- Baixen les comissions per reemborsament anticipat.

- S’endureixen les condicions per desnonar un client per impagament.

Més protagonisme dels notaris

- El notaris hauran de certificar que el banc compleix amb el seu deure d’informar.

- Han de garantir que el consumidor entén les clàusules del contracte.

Podeu consultar el següent enllaç per ampliar informació sobre la Llei 15/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Recomanacions de l’Agència Catalana del Consum per abans de fer una compra d’habitatge.