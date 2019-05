Barcelona, tercera de les grans ciutats de l'Estat en compromís amb la mobilitat sostenible

Barcelona se situa tercera en una classificació que ha elaborat Greenpeace sobre mobilitat sostenible entre les principals ciutats de l'Estat. L'ONG destaca les seves millores en la xarxa ciclista i d'autobús (xarxa ortogonal), i remarca que la capital catalana està reduint l'ús del cotxe en favor de modes nets després de diversos anys de polítiques en favor de la mobilitat de vianants.

Greenpeace ha analitzat el grau de compromís en aquest capítol de dotze ciutats de l'Estat avaluant el grau de compliment dels seus propis plans de mobilitat urbana sostenible. S'han estudiat els casos d'Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Palma, Pamplona, Santiago de Compostel·la, Sevilla, València i Saragossa.

En aquest estudi s'han comparat diferents indicadors relacionats amb la seva oferta de transport públic, la seva xarxa de vies ciclistes i carrers de vianants i el seu nivell de contaminació i soroll, entre altres. Barcelona és la tercera ciutat millor valorada d'aquest rànquing de dotze, amb un 6,5 sobre deu, per darrere de Bilbao (6,9) i València (6,6). Aquestes tres ciutats destaquen, segons l'ONG, per una aposta decidida pels models sostenibles, amb mesures de gran calat que estan permetent reduir l'ús del cotxe i millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania.

Barcelona ocupa el tercer lloc per les seves polítiques en favor de la mobilitat de vianants, la bicicleta i el transport públic en una de les àrees metropolitanes més denses d’Europa. En concret, cita la millora de la xarxa de carrils bici o l’extensió d’una nova xarxa ortogonal d’autobusos. També s’ha començat la implantació del model de superilles.

Ara bé, l'ONG també adverteix que l’abús del cotxe "continua afectant l’habitabilitat de la ciutat amb nivells de soroll, contaminació i accidentalitat encara inacceptables". Mesures com la Zona de Baixes Emissions han contribuït a mitigar els casos més greus, diu, però encara cal reduir més l’espai al cotxe, especialment en aquelles avingudes que funcionen gairebé com autopistes al centre de la ciutat per l’elevada velocitat i intensitat del trànsit.

Entre les "carències històriques" que Greenpeace detecta, situa la unió del tramvia per la Diagonal, "l'excessiva presència de motos a les voreres i la difícil gestió de la mobilitat lligada al turisme".