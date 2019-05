Una startup catalana que innova en plàstic biodegradable guanya el Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ 2019

Venvirotech Biotechnology ha creat un tipus de plàstic biodegradable a partir de residus orgànics i que es pot aplicar en els àmbits del packaging, la impressió 3D i la biomedicina.

La startup catalana Venvirotech Biotechnology ha guanyat el Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ 2019 pel seu potencial d’innovació i creixement internacional. L’empresa emergent ha estat reconeguda així d’entre 21 startups finalistes per un públic de 600 persones i un panel d’inversors locals i internacionals en el marc de la 24a edició del Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ, que s’ha celebrat aquesta setmana.

Durant el seu pitch davant el públic de l’auditori, la fundadora i CEO de Venvirotech Biotechnology, Patricia Aymà, ha explicat el projecte de la startup catalana, que ha creat un nou tipus de plàstic biodegradable a partir de residus orgànics. L’empresa, que actualment compta amb 7 treballadors i ja ha aixecat 2,8 milions d’euros, ha desenvolupat una tecnologia portàtil que utilitza un tipus de bacteris -que s’alimenten dels residus orgànics- per produir el nou material, que posteriorment es pot utilitzar substituint el plàstic tradicional en àmbits com el packaging, la impressió 3D o la biomedicina.

Com a guanyador del Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ, Venvirotech Biotechnology comptarà amb 120 hores de consultoria d’una Oficina Exterior de Comerç i Inversió d’ACCIÓ al món, un espai de treball gratuït en aquesta oficina i un ajut per fer una missió comercial a l’exterior, més enllà de la oportunitat de donar-se a conèixer als inversors que han participat a la jornada. Algunes de les startups que han guanyat el fòrum d’Inversió d’ACCIÓ en edicions anteriors són Braibook, AEInnova, Nektria, Red Points o Hall Street Barcelona.

Les 21 startups finalistes han comptat amb un minut per fer un pitch per presentar els seus projectes empresarials. El públic de l’auditori ha votat en directe i ha seleccionat els 9 darrers projectes finalistes, que després han disposat de 5 minuts més per contestar les preguntes d’inversors locals i internacionals i dels quals ha sorgit el guanyador del premi. Paral·lelament a la presentació dels projectes de les startups i les votacions, en el marc de Fòrum d’Inversió s’han dut a terme reunions de networking preconcertades amb anterioritat entre startups, emprenedors i inversors per trobar finançament, socis o clients.

Les 21 startups finalistes de l’edició d’aquest 2019 del Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ, dividides tres àmbits sectorials –ciències de la vida i salut, TIC i altres-. Pots consultar al Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya - Fòrum d'Inversió 2019 els perfils de les 50 startups amb més potencial que s’han presentat per participar al Fòrum d’Inversió d’enguany.

Enguany la ciutat convidada ha estat Hong Kong, un dels principals ecosistemes emprenedors a escala mundial, valorat en més de 3.200 milions de dòlars i amb més de 2.600 startups i una cinquantena d’incubadores i acceleradores.

També en el marc del Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ 2019 s’ha lliurat el Premi de Reconeixement a la Trajectòria Emprenedora a Regina Llopis i Antoni Trias Bonet, fundadors de l’empresa AIA per la creació d’una empresa basada en el coneixement i la ciència, internacionalitzada, amb clients de referència i pel seu alt retorn a la societat. En edicions anteriors han rebut aquest reconeixement emprenedors com Carlota Pi (fundadora d’HolaLuz), Jacinto Roca i Josep Mitjà (fundadors de Wuaki TV, ara Rakuten TV), Lucas Carné i J. Manuel Villanueva (Privalia); Miguel Vicente (Letsbonus); Jordi Carrera i Rafel Bru (STAT-Diagnostica); i Joaquim Domingo i Àlex Ollé (Galenicum).