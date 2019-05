Milers de persones es manifesten contra la precarietat laboral amb motiu de l’1 de maig

Milers de persones a Barcelona, un miler a Girona, un miler a Tarragona i 400 a Lleida s’han manifestat aquest dimecres contra la precarietat laboral i salarial en motiu del Dia del Treballador, l’1 de maig. La mobilització estava convocada per la UGT i CCOO i ha tingut efecte a les quatre capitals de demarcacions sota el lema ‘Més drets, més igualtat i més cohesió. Primer les persones!ˮ.

Els participants han denunciat la pobresa que pateixen molts treballadors, alguns dels quals tot i tenir una feina. Per això, una de les principals reivindicacions ha estat exigir al nou govern de l'Estat la derogació de les darreres reformes laborals per recuperar drets socials i laborals perduts durant la crisi, així com la “dignitatˮ d’un mercat laboral on hi ha 400.000 persones que treballen però són pobres.

Barcelona acull la manifestació més nombrosa

En un ambient reivindicatiu, la manifestació de Barcelona s'ha aturat davant de la seu de la patronal Foment, on s'ha fet un homenatge a les 82 persones mortes en accidents laborals el 2018. “No podem permetre que la gent es mati a la feina”, han cridat des dels sindicats. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, unes 5.000 persones s'han unit a la manifestació, mentre que CCOO eleva la xifra de participació a unes 30.000.

Ambient més festiu que reivindicatiu a Tarragona

A Tarragona la protesta, que ha acollit un més d’un miler de persones, ha transcorregut en un ambient festiu entre la plaça Imperial Tarraco i el Balcó del Mediterrani, on s’ha llegit un manifest. Els sindicats han aprofitat el context postelectoral per fer dues grans demandes al futur govern espanyol: la derogació de la reforma laboral i un nou Estatut dels Treballadors.

Les dones, protagonistes de la mobilització a Girona

Els sindicats, a Girona, s’han centrat en la petició de millores laborals en el sector industrial a les comarques gironines, ja que han detectat un augment d'ERO i reduccions de plantilla durant l'últim any en aquest àmbit. Aquest any, la Plataforma Feminista Gironina també ha participat en la manifestació amb una franja violeta. En ella han defensat els drets laborals de les dones. La franja s'ha representat amb una pancarta lila, banderes del mateix color i les persones també portaven roba del mateix color.

Lleida: “La classe treballadora segueix patint les bufetades de la crisi”

Entre 350 i 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest migdia a Lleida amb motiu de l'1 de Maig. CCOO i la UGT de les Terres de Lleida han aprofitat la jornada reivindicativa per denunciar que “la classe treballadora segueix patint més que ningú les bufetades de la crisi i de les reformes laborals” i, per això, han reivindicat “contractes, sous i feines de qualitat”.