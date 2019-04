Els Ateneus Cooperatius del Vallès creen un curs per al foment de l’economia social i solidària dirigit a personal dels ajuntaments

L’objectiu és formar professionals de les plantilles municipals perquè es prenguin mesures que afavoreixin l’economia social i solidària des del marc local. Així els Ateneus Cooperatius del Vallès Oriental i Vallès Occidental han creat el curs Fess-ho fàcil! que es farà en cinc sessions des de diversos ajuntaments d’aquestes comarques.

El curs de foment de l’economia social i solidària des dels ajuntaments està destinat a personal tècnic dels ajuntaments i s’iniciarà amb una jornada el dia 8 d’abril a la Torre d’en Gorgs de Barberà del Vallès, contempla quatre sessions de cinc hores que es faran, a més, a Granollers, Sabadell i Montornès fomentant també l’intercanvi de punts de vista sobre el paper que poden jugar els ajuntaments en la promoció de l’economia social i solidària.

El curs es marca vuit objectius: donar a conèixer l’economia social i solidària i els seus beneficis i oportunitats, repassar el seu context global, explicar exemples singulars i del territori, informar de les eines de l’administració local per promoure i facilitar aquest model econòmic, aprofundir en el paper de l’administració pública, treballar la intercooperació entre municipis, elaborar un mapa de recursos i oportunitats i conèixer què són i com aplicar les clàusules socials en les polítiques de contractació.

La primera sessió tindrà un caràcter introductori sobre què és l’economia social i solidària, la capacitat de transformació territorial i la relació amb l’administració local. La segona, que es farà el 15 d’abril al Centre Cívic Palou de Granollers, servirà per explicar experiències del territori i de bones pràctiques de l’administració. La tercera, el 22 d’abril al Centre Cívic Can Balsach de Sabadell, aprofundirà en la intercooperació entre administracions locals. La sessió de cloenda, el 30 d’abril a la sala de plens de l’Ajuntament de Montornès, servirà per tractar l’encaix de les clàusules socials en la nova llei de contractació pública.

Al curs hi participaran experts en l’àmbit com Jordi Garcia Jané, Ivan Miró i el president de La Confederació, Joan Segarra, així com els equips tècnics dels dos Ateneus Cooperatius. També hi participaran les cooperatives Makelt! Education i Facto i es donaran a conèixer les iniciatives públiques dels ajuntaments de Montornès, Navàs, Arbúcies, el Prat del Llobregat, Sabadell i Cardedeu i el programa conjunt ESSTEM TREBALLANT dels consistoris de Ripollet, Montcada, Cerdanyola i Barberà.