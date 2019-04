Lleida aposta per la innovació tecnològica per combatre els robatoris de cablejat elèctric de l'enllumenat públic

L'Ajuntament de Lleida, juntament amb la concessionària LleidaLlum, han presentat el nou sistema tecnològic antirobatori de cablejat elèctric de l'enllumenat públic, que té per objectiu disminuir aquest tipus de robatori. Així, quan es produeixi un tall de coure en l'enllumenat públic, s'avisarà la Guàrdia Urbana. Copa d'Or serà la primera zona de Lleida en disposar d'aquest sistema, que s'anirà implantant progressivament a tota la ciutat.

La Paeria estima en prop de 300.000 euros el cost de reposar el cablejat sostret i reparar punts de llum malmesos només durant el 2018. D'altra banda, la Guàrdia Urbana està enllestint un sistema de denúncia immediata per a aquesta tipologia de robatori amb força, que permetrà activar els protocols d'actuació de manera més ràpida.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, representants de la Guàrdia Urbana i tècnics de l'empresa LleidaLlum han mostrat aquest dilluns el funcionament del nou sistema antirobatori de cable a la zona de Copa d'Or. "Lamentablement hem de fer ús de la tecnologia per evitar robatoris i no per altres usos com el manteniment del servei", ha destacat Larrosa.

En aquest sentit, l'alcalde de Lleida ha explicat que "l'any 2018 es van robar a Lleida més de 20 quilòmetres de cablejat i es van 'vandalitzar' unes 240 llumeneres, uns fets que han suposat una considerable despesa econòmica per a la ciutat -amb un cost aproximat de prop de 300.000 euros- i una pèrdua momentània d'un servei bàsic com és l'enllumenat públic". "Cap ciutat del món es pot permetre anar reposant tot el cable que es roba", ha afirmat Larrosa.

L'Ajuntament de Lleida actualment disposa de 25.000 punt de llums, 292 quadres de comandament i uns 1.000 quilòmetres de xarxa de cablejat d'enllumenat públic. Alguns dels elements que formen part de l'enllumenat públic es troben situats a la intempèrie, la qual cosa suposa un risc ja que són fàcilment accessibles. A causa d'aquesta facilitat d'accés, i donat l'elevat valor del coure en el mercat negre, el robatori de cablejat s'està intensificant i convertint en un problema, especialment per als ajuntaments.

El nou sistema antirobatori consisteix en un sistema tecnològic que emet un avís d'alarma en el moment que detecta, o bé el tall de qualsevol de les fases, neutra o terra, o l'intent de manipulació no desitjada dels elements d'un enllumenat públic. El sistema funciona tant quan l'enllumenat es troba encès com apagat, ja que la majoria dels robatoris es cometen a la llum del dia.

Una vegada salti l'avís d'alarma per manipulació de cablejat de l'enllumenat elèctric, la Guàrdia Urbana rebrà un SMS i un correu electrònic a la sala, que indicarà en quin quadre o dispositiu estan robant i els carrers que en poden quedar afectats. Els agents del cos disposaran de mapes amb la ubicació detallada de cada quadre elèctric, per la qual cosa els serà més fàcil delimitar la zona d'actuació dels lladres i poder-los enxampar més fàcilment.

Els avenços tecnològics també aniran acompanyats d'una substancial millora en el sistema de denúncies. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana està treballant en la posada en marxa d'un sistema de denúncia immediata que permetrà activar els protocols d'actuació del cos policial més ràpidament.

Una vegada l'empresa concessionària detecti el robatori, podrà avisar el responsable de denúncies de la Guàrdia Urbana de manera immediata a través d'un correu electrònic amb signatura digital especialment dissenyat per a tal efecte. La immediatesa de la denúncia permetrà iniciar les diligències corresponents i activar els protocols de robatoris amb força i permetrà començar, també, les actuacions que siguin necessàries per enxampar els autors dels fets.

Una altra mesura complementària serà la col·locació d'adhesius a les faroles de la ciutat com a mesura dissuasiva per avisar a la població que s'ha instal·lat un sistema antirobatori. També es preveu anar canviar, de manera progressiva, els diferents quadres elèctrics per uns amb diversos compartiments i més difícils d'obrir i manipular.

Altrament, Fèlix Larrosa ha anunciat també que quan s'hagin de renovar les lluminàries dels carrers de la ciutat es col·locaran per sota de les copes dels arbres amb l'objectiu de millorar la intensitat de la tecnologia led existent. L'objectiu és, segons l'alcalde, aconseguir evitar les pantalles opaques que generen els arbres florits, major qualitat de llum a la ciutat i major confort i sensació de seguretat per a la ciutadania.