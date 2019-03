Voluntaris de Greenpeace retiren microesferes contaminants a la platja de La Pineda en una jornada contra el plàstic

Els voluntaris de Greenpeace del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre estan preocupats per l'abundància de les microesferes de polietilè i de poliestirè escampades per la platja de La Pineda a Vila-seca (Tarragonès). En la jornada antiplàstic, promoguda pels ecologistes en el marc de la campanya 'Maleït Plàstic', els voluntaris han centrat els esforços en aquestes minúscules boletes, atesa la dificultat per retirar-les de la sorra.

El col·lectiu resta a l'espera de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que investiga si el vessament provindria d'un vaixell. L'episodi de contaminació es va detectar a finals de gener i no és nou, ja que és té constància d'un altre fa dos anys. La campanya s'ha fet en una vintena de ciutats de l'estat, entre les quals Barcelona i Girona.

Una cinquanta de voluntaris es van aplegar aquest cap de setmana a la platja de La Pineda per pentinar-la i retirar-ne les deixalles, majoritàriament les microesferes de polietilè i de poliestirè. Aquests contaminants són la principal preocupació dels ecologistes tant per la quantitat –innumerable- com per les conseqüències que poden tenir per l'ecosistema. Segons ells, els peixos confonen les boletes contaminants amb menjar i això repercuteix després en les persones.

"Ens preocupa moltíssim perquè el que veiem a la platja no és res en comparació amb el que hi ha dins el mar", va afirmar una de les voluntàries de l'agrupació local de Greenpeace del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Marta Ventosa. El col·lectiu denuncia que retirar aquests plàstics és una tasca molt dificultosa atesa la seva mida i pel fet que estan escampats, molts d'ells enterrats sota les primeres capes de sorra.

De fet, els voluntaris els retiraven sacsejant la sorra mitjançant un colador i dipositant-los, un per un, en bosses de plàstic. Davant d'aquesta situació, Ventura ha assenyalat que el més "viable" seria detectar la procedència del vessament. "Tant si ve d'un vaixell o de la indústria s'hauria d'evitar el focus del problema", ha sentenciat.

Per tot plegat, els ecologistes estan expectants a l'informe que l'ACA ha sol·licitat tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). L'acció de neteja es va organitzar en altres indrets de l'estat espanyol i s'emmarcava en la iniciativa del Dia del Consumidor que es va celebrar el 15 de març. A Barcelona s'ha fet a la desembocadura del riu Besòs i a Girona a la platja de la Gola del Ter.

Segons els organitzadors de la iniciativa, es van recollir 120 milions de microesferes contaminants en superfície i deu bosses amb residus com ampolles de plàstic i llaunes. En total hi van participar voluntàriament un centenar de persones.