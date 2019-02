Obertes les inscripcions per un 'Taller virtual de creació, creixement i gestió de cooperatives'

Les inscripcions es poden fer fins aquest dijous, 28 de febrer a través d'aquest enllaç. La formació està dirigida a equips tècnics de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius així com a persones emprenedores interessades en l'economia social i cooperativa que tinguin previst posar en marxa un projecte socioeconòmic en forma cooperativa, a persones que treballen assessorant o orientant en la creació d'empreses i ocupació, al professorat de secundària o persones sòcies de cooperatives.

L 'acció formativa consisteix en el disseny, posada en marxa, realització i seguiment d'una formació virtual amb la finalitat de donar a conèixer el model cooperatiu i d'entitats de l'economia social i solidària com a forma possible de portar a terme projectes des de la cooperació i la col·laboració.

La formació, dividida en tres itineraris

