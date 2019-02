Antifrau investiga presumptes subvencions irregulars el 2015 a ramaders de Lleida, quan Pelegrí era conseller

Arran de la denúncia dels ecologistes, Antifrau fa vuit mesos que investiga si l'exconseller Pelegrí o algun dels seus càrrecs de confiança van cometre algun presumpte delicte en l'atorgament d'aquestes subvencions. També si les presumptes irregularitats van impedir que aquestes ajudes s'apliquessin amb el criteri de proporcionalitat i per tant, si altres zones de Catalunya van tenir dificultats a l'hora de fer front al problema.

L'Oficina Antifrau de Catalunya investiga si es van concedir subvencions irregulars a ramaders de Lleida, quan Josep Maria Pelegrí era conseller d'Agricultura. L'entitat ecologista Ipcena ha explicat aquest dimarts que fa vuit mesos, juntament amb la plataforma ‘Aturem la incineradora de Juneda’, van denunciar a Antifrau que tres societats de Juneda (Garrigues) van rebre gairebé la meitat de les ajudes destinades el 2015 a 44 empreses afectades pel tancament de plantes de tractament de purins. Concretament, gairebé un milió i mig d'euros, quan les Garrigues, expliquen els ecologistes, no és la comarca amb el cens més alt de porcí ni d'explotacions de Catalunya.

