Un nou estudi associa els efectes nocius per la salut amb els aliments ultraprocessats

L'estudi publicat a principis de febrer per la revista American Medical Association, Jama Internal Medicine, rebela com un increment del 10% en la ingesta de productes ultraprocessats pot fer augmentar en un 14% la mortalitat. Tot i que l'equip d'investigació assegura que és un estudi basat en l'observació i que cal seguir aprofundint, també planteja que cada vegada més estudis posen de manifest el vincle entre el consum d'aquest tipus d'aliments i els riscos per la salut.

Un estudi francès publicat a la revista American Medical Association, Jama Internal Medicine, aporta informació sobre els efectes dels aliments ultraprocessats sobre la salut. EREN, un equip de recerca en epidemiologia nutricional (Universitat Paris-XIII), va analitzar dades de 44,551 participants en el gran estudi NutriNet-Santé, iniciat el 2009.



Les persones participants a l'estudi eren de més de 45 anys, el 73% d'elles eren dones. El procediment seguia determinades pautes. Se'ls va preguntar què havien menjat i begut durant diversos períodes de vint-i-quatre hores repetides regularment. Els aliments ultraprocessats representaven el 14,4% del seu consum (en termes de pes dels aliments) i el 29% de la seva ingesta energètica total. Després de set anys, van morir 602 persones, 219 d'elles de càncer.



La conclusió a la que van arribar els investigadors és que un increment del 10% en la proporció de consum d'aliments ultraprocessats en la dieta habitual s'associa a l'augment d'un 14% de mortalitat. Els autors indiquen que es tracta d'un estudi observacional que mereix una exploració més gran. Però que "cada vegada més estudis estan comprovant l'existència d'un vincle entre aquesta alimentació i els riscos per a la salut'.

L'augment del consum d'aliments ultraprocessats ha estat molt important en els darrers anys i representa entre un 25 i un 50% de la dieta total d'un gran nombre de famílies d'occident. L'estudi parteix de la base que dins dels aliments ultraprocessats s'inclouen els aliments preparats, cereals, pastissos industrials ... qualsevol producte que contingui colorants, conservants, aromes i altres additius i elaborats en els diversos processos industrials.



Les dades també mostren que el consum d'aliments ultra processats és més habitual en persones amb ingressos reduïts o baixos nivells d'educació, que viuen soles, practiquen poca activitat física i tenen un índex de massa corporal més elevat.