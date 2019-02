Una de cada quatre empreses emergents biomèdiques catalanes està fundada o dirigida per una dona

c/ Provença, 298. Barcelona

Les empreses amb més presència de dones entre l'equip fundador o directiu són les de tecnologies mèdiques, amb un 32%, seguides per les empreses biotecnològiques, amb un 27. Dilluns se celebra el Dia Internacional de la dona i la nena a la ciència.

El 26% de les empreses biomèdiques catalanes creades en els darrers cinc anys tenen una dona com a consellera delegada o fundadora, segons dades de Biocat.

