Tres de cada deu contractes signats el 2018 van ser d'una setmana o menys

Segons CCOO, les dades de contractació laboral a Catalunya el 2018 demostra que el mercat de treball “cada cop és més precari i amb menys valor afegit”. Per sectors, a la indústria durant l'any passat es van signar 131.768 contractes d'una setmana o menys, mentre que a serveis la xifra va arribar fins als 837.495. A més a més, un de cada tres contractes de molt curta durada és, també, a temps parcial. El sindicat atribueix a les ETT el creixement de contractes temporals i parcials. De fet, aquest tipus d'empreses de contractació van formalitzar 735.751 contractes de feina l'any passat, la meitat dels quals van tenir una durada inferior a la setmana.

De fet, un 43% dels contractes temporals van ser per persones d'entre 16 i 29 anys. Segons l'informe de CCOO, els contractes de menys d'un mes van passar del 41,3% el 2017 al 43,4% l'any passat. D'aquests, el 78,5% tenien una durada inferior o igual a set dies. Precisament, els contractes de molt curta durada són el 34% del total de temporals i prop del 30% del global de contractes, incloent els temporals i indefinits.

