La Intersindical-CSC posposa la vaga general del 7 al 21 de febrer per “garantir un major èxit”

La Intersindical-CSC ha posposat la vaga general de dijous 7 al 21 de febrer per “garantir un major èxit” de la convocatòria i una “mobilització massiva”. En un comunicat d'aquest dimarts difós a través de Twitter, el sindicat republicà ha explicat que ajorna la protesta per aconseguir que l'aturada “s'insereixi en un context de mobilitzacions per tots els drets i llibertats”.

“Recollim la demanda de part de l'afiliació, de seccions sindicals i d'agents socials” de posposar la vaga, ha justificat la Intersindical-CSC, que s'ha mostrat “satisfeta” de la resposta de la gent a la convocatòria. Inicialment, el sindicat va convocar vaga els dies 5, 6 i 7 de febrer però finalment només va mantenir la convocatòria el tercer dia previst, que ara ha desconvocat per tornar a convocar-la el dijous 21, quan el judici de l'1-O ja haurà començat.

El sindicat minoritari va justificar l'aturada, convocada cinc dies abans de l'inici del judici dels dirigents independentistes al Tribunal Suprem, per denunciar un context de “vulneració de drets democràtics” i va assegurar que els motius de la convocatòria eren laborals. Entre les reivindicacions plantejades per la Intersindical-CSC, està exigir la derogació de la reforma laboral de 2012 o un augment del salari mínim interprofessional.