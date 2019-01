Entitats de persones amb discapacitat física exigeixen millorar el finançament dels centres especials de treball

La Federació ECOM exigeix millorar el finançament dels centres especials de treball (CET) que ocupen persones amb discapacitat física perquè no es posi en risc el seu dret a treballar. Aquesta federació que agrupa organitzacions de persones amb discapacitat física alerta que l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per part del govern espanyol sense preveure cap aportació complementària per a aquests centres ha estat "la gota que ha fet vessar el got de la paciència" dels CE

“Des de fa temps es queixen de l'infrafinançament que pateixen i que no es compleixi el que estableix la llei estatal, que és que l'administració ha de subvencionar el 50% del SMI de totes les persones amb discapacitat que treballen en aquests centres”, denuncia la Federació ECOM en un comunicat.

“Quan les finances d'un centre ja estan al límit, qualsevol impacte, sigui petit o gran, el posa en risc. I més si, com en el cas d'aquests centres, ja estan ofegats perquè estan infrafinançats i cobren amb molts mesos de retard”, avisa el president d'ECOM, Antonio Guillén. La federació celebra la pujada del SMI, ja que és un “avenç social que permetrà millorar les condicions salarials de moltes persones”, subratlla, però també demana una aportació complementària perquè els centres puguin sufragar aquest augment.

Quant a l'anunci del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d'aportar 7,5 milions d'euros per als CETs per pal·liar l'impacte del SMI, la Federació ECOM dubta si aquests diners es dirigiran a tots els centres i a totes les persones amb discapacitat, ja que consideren que el conseller Chakir El Homrani no ho va explicitar. Guillén recorda al conseller que “més enllà d'aquesta nova problemàtica puntual a Catalunya segueix havent-hi un problema de fons en el finançament dels CET de persones amb discapacitat física”.

El president d'ECOM també insta el govern espanyol a accelerar les convocatòries de subvencions i que els pagaments es facin efectius amb celeritat. “En un moment en què la inserció laboral en el mercat ordinari de treball per a qualsevol persona amb una discapacitat és complicada, els CET constitueixen una alternativa laboral que els permet una independència econòmica i plantejar-se un projecte de vida propi”, recalca Guillén. La taxa d'ocupació del col·lectiu es va situar en el 25% el 2016, segons ECOM.