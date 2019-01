La calefacció solar pot reduir un 70% l'impacte sobre el canvi climàtic

Un grup investigador de la Universitat Rovira i Virgili ha publicat un estudi que dona algunes claus per combatre el canvi climàtic. La investigació conclou que les plantes centralitzades de calefacció solar permeten aprofitar en un 90% l'energia renovable en totes les zones climàtiques. També demostra l'estudi que la calefacció solar, en comparació amb el sistema de gas natural, pot reduir un 70% l'impacte sobre el canvi climàtic.

La inversió, però, és encara força elevada i augmenta com més freda sigui la zona on s'ha d'ubicar. Així, per exemple, Madrid necessitaria una àrea de col·lectors solars de 7.000 metres quadrats amb 65.000 metres cúbics d'emmagatzament, mentre que Helsinki en necessitaria 65.000 i 230.000, respectivament.

Aquesta mena de sistemes usen plaques solars tèrmiques que escalfen l'aigua, que s'emmagatzem en grans dipòsits molt aïllats que poden estar sota terra i que poden restar calents durant mesos.

En els sistemes convencionals d'energia solar tèrmica el volum d'aigua calenta emmagatzemada per metre quadrat és d'uns 100 litres, metre que amb aquest nou sistema pot emmagatzemar 7.000 litros d'aigua. El sistema, a més, és econòmicament viable, si s'avalua el seu impacte durant els 40 anys d'ús, però requereix encara una gran inversió, que només es justifica amb el retorn que pot tenir a llarg termini.