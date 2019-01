‘Snacks’ contra el malbaratament alimentari

Segons la FAO un terç dels aliments que anualment es produeixen per al consum humà es malmet. A nivell mundial suposa una xifra que esgarrifa, gairebé 1.300 milions de tones. Un munt d'iniciatives es posen en marxa cada dia per lluitar contra aquest malbaratament, en aquest cas, us parlem d'una idea que vincula la innovació tecnològica amb l'aprofitament del menjar. Dues joves holandeses, van iniciar una recerca universitària que ha acabat sent una reconeguda empresa tecnològica: Upprinting Food

Elzelinde Van Doleweerd i Vita Broeken són les joves holandeses fundadores de l'empresa Upprinting Food que elabora snacks per a l'aperitiu o per a àpats entre hores, fabricats gràcies a la tecnologia 3D. Tot va començar arran del treball de fi de carrera de disseny d'Elzelinde, a la Universitat d'Eindhoven. L'estudiant va tenir la idea d'utilitzar la tecnologia d'impressió 3D per reconvertir restes de pa, un producte dels que més es malmet als Països Baixos, en un producte atractiu novament per al consum.

Llegim a la revista Kinder que per a l'elaboració Elzelinde va esmicolar pa sec i hi va afegir espècies i herbes aromàtiques, convertint-lo en una massa lleugera que, mitjançant una xeringa va injectar a la impressora. Després va fornejar i deshidratar la massa per tal que el producte final fos cruixent i saborós.

El projecte va ser molt ben acollit a la Setmana del Disseny 2018 dels Països Baixos, l'octubre passat. D'aquí es va anar consolidant la seva idea i es va associar amb Vita per a fundar l'empresa Upprinting Food, des de la qual han seguit investigant amb l'aprofitament del menjar malmès. Ara ja amb verdures i fruites que no utilitzen els restaurants o que no tenen sortida al mercat habitual perquè són poc estètiques o massa madures.

El desembre passat la iniciativa va obtenir el guardó ECO Coin Award 2018 - un premi promogut per l'organització neherlandesa Next Nature Network que vincula els conceptes d'innovació i natura per assolir objectius de protecció del medi ambient.