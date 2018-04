La convocatòria d’ajuts del DARP per a producció ecològica inclou l’obertura a nous beneficiaris

El sindicat Unió de Pagesos està satisfet amb els resultats de les reivindicacions i informa que en la convocatòria d’ajuts a la producció agrària ecològica per al 2018 el Departament d’Agricultura ha inclòs l’obertura a nous beneficiaris, tant pel que fa a l’agricultura com a la ramaderia ecològiques. El sindicat recorda que en l’esborrany d’Agricultura només es contemplava la renovació dels compromisos per a la ramaderia ecològica i que el sindicat hi va presentar esmenes.

El Departament, però, no ha acceptat incloure en aquesta convocatòria, com demanava el sindicat, un ajut a les mares de reposició d’equí, per un import de 71 euros per hectàrea, de la mateixa manera que l’any passat n’hi va incloure un per a les mares de reposició de boví per un import de 89 euros per hectàrea, a petició d’Unió de Pagesos. El sindicat insisteix a denunciar que la superfície de patis per a aviram i porcí no compti com a superfície auxiliable, quan, d’acord amb la normativa comunitària, aquests espais s’han de conservar amb vegetació, fet que suposa un sobrecost de manteniment i gestió per als ramaders ecològics.

Convocatòria ajuts 2018