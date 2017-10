Lleida projecta un nou bosc urbà amb més de 7.000 metres quadrats

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat les obres del segon bosc urbà de la ciutat, ubicat prop de la Plaça dels Països Catalans a Balàfia, que comportarà la plantació de més de 200 arbres i la creació d’un nou gran espai verd a Lleida de 7.000 m2. El nou bosc urbà inclou també la creació d’un camí de vianants que donarà continuïtat a l’existent per sobre del camp de futbol de Balàfia. Aquest serà el segon bosc urbà projectat a la ciutat en un any després de l'èxit veïnal que ha tingut el bosc urbà de Cappont inaugurat fa pocs mesos.

Es crea el primer jardí de papallones de la ciutat, un espai on es realitzarà una plantació d’espècies vegetals concretes per a la proliferació d’aquest insecte. El nou espai verd, ubicat a Balàfia, inclou la creació d’un camí de vianants que donarà continuïtat a l’existent per sobre del camp de futbol, i que unirà l’Avinguda Alcalde Recasens fins a l’Avinguda de Torre Vicens.

El projecte també preveu la creació d’àrees de lleure amb jocs infantils, bancs, papereres, font, il·luminació dels espais i del camí i una zona d’aparcament per una quarantena de vehicles. Com a novetat, el nou bosc urbà de Balàfia inclourà el primer jardí de papallones de Lleida, un espai on es realitzarà un plantació d’espècies vegetals concretes per a la proliferació d’aquest insecte.

En el nou espai verd es podran trobar 204 unitats d’arbres de 10 espècies diferents com pi blanc - Pinus halepensis-, pi pinyer - Pinus pinea-, alzines - Quercus ilex-, Pistatxer xinès - Pistacia chinensis-, lledoners - Celtis australis-, roures -Quercus robur-, roures americans - Quercus rubra-, acàcies negres - Gleditsia triacanthos ‘Inermis’-, acàcies daurades - Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’- i acàcies de tres espines - Gleditsia triacanthos ‘Skyline’. Els acabats de la plantació –que es realitzarà durant el mes d’octubre/novembre- es farà amb triturat d’esporga en tota la superfície del bosc per tal de poder aportar nutrients, retenir la humitat del terra i actuar com un anti-herbes.

El projecte contempla que s’aprofitaran uns 1500m3 de terres ja existents al solar i es reaprofitaran unes 200 tones de runa per fer els drenatges de l’obra, un fet que abarateix considerablement la construcció del bosc urbà. L’import de licitació de l’obra és d’uns 240.000 euros.

Els boscos urbans formen part del pla de la Paeria per augmentar l’arbratge de la ciutat un 30% en quatre anys, amb l’objectiu de fer una ciutat més sostenible, guanyar zones d’ombra a l’estiu i contribuir, també, a la lluita contra el canvi climàtic. A més a més, el consistori lleidatà té la voluntat de produir de manera pròpia gran part de l’arbustiva i l’arbrat urbà que necessiti per les zones enjardinades i per la creació i el manteniment dels boscos urbans, a través d’un viver d’arbustiva i un viver forestal municipal, que ja funcionen a bon ritme.

