“Volem potenciar el model energètic actual o volem un sistema descentralitzat, distribuït i en mans de la ciutadania?"

En el segon capítol del Pòdcast de Jornal.cat, la directora de Jornal.cat, Aina Serra, conversa amb Marta Doncel de Som Energia per reflexionar sobre el mercat de l’energia, les energies renovables, les comunitats energètiques i els valors cooperatius.



Fa 15 anys que estàs implicada a Som Energia, la cooperativa energètica més gran d’Europa, que vol simplificar la vida a les persones intentant entendre com funciona la factura de la llum. Com explicaries el mercat de l’energia perquè ho entengui tothom?



Els agents que funcionen en el mercat elèctric són bàsicament quatre. Un és qui genera l'electricitat, que pot ser d'origen renovable, fotovoltaica, eòlica, hidràulica...o pot ser generada a través de centrals nuclears o centrals tèrmiques. Independentment del seu origen, l'electricitat es bolca en una mateixa xarxa. Després, es transporta a través de les línies d'alta tensió, que són propietat d'una empresa suposadament pública, que és Red Eléctrica de España. L'electricitat passa a les línies de baixa tensió: les torres petites. Són els cables que ens arriben fins a casa i que ens permet tenir llum a les nostres llars, a les nostres feines o a qualsevol lloc. Aquesta és la xarxa de distribució que pertany a les empreses distribuïdores. Al final del circuit, hi ha l'empresa comercialitzadora que és qui fa les gestions administratives, emet les factures, tramita les reclamacions de les persones usuàries...



A Som Energia som productora i comercialitzadora, i vam néixer quan feia poc que s'havia liberalitzat el mercat. Era l'únic lloc on podíem competir. Hi ha iniciatives per intentar apropar-nos a la xarxa de distribució. De moment és difícil, encara que, no abandonem la idea.



Exposeu que el preu de l’electricitat no té res a veure amb aquest sistema i que sovint es marca fora. Com és això?



Com deia, sigui quin sigui l’origen de l’electricitat es bolca en una mateixa xarxa. Llavors, hi ha diferents mercats de l'electricitat. El mercat diari és el que opera diàriament i tota l’electricitat que es produeix cada hora, cada minut arriba en aquesta xarxa, i l’última tecnologia que entra és la que marca el preu. Per exemple, si l’última tecnologia que entra és renovable perquè són les dotze del migdia i fa sol, doncs el preu serà més baix.





Hem de posar límits al consum d’energia?

A títol individual és important ser conscient de quin ús fem de l'electricitat. Existeix la frase: “Aquell quilowatt més barat és el que no s'utilitza”, i és el que té menys impacte també en el medi ambient.

Per a mi no és només reduir el consum, si no és quin model estem potenciant. Si estem potenciant un model energètic amb grans projectes, reproduint el que hi ha ara o volem un sistema descentralitzat, distribuït i en mans de la ciutadania?



Catalunya pot ser sobirana energèticament amb energies renovables?



Si hi ha voluntat tot es pot fer. Podem anar de micro a macro. Una persona o una família que pugui, es pot posar plaques a casa seva i tenir una instal·lació fotovoltaica. Si algú no té gaire recursos econòmics o no té una teulada que sigui compatible, pot participar en projectes col·lectius.

A Som Energia, tenim la Generació kWh. Estem potenciant instal·lacions fotovoltaiques col·lectives, generació urbana, i formar part d'una comunitat energètica. Però, si realment volem 100% renovables, haurà d’haver-hi projectes més grans.





Necessitem un equilibri entre les dues coses.



Exacte. Deixarem que vinguin empreses de fora a impulsar projectes de renovables a Catalunya? O la ciutadania ens posarem les piles en renovables i voldrem participar en aquests projectes?

D’altra banda, tenim un repte en infraestructures i instal·lacions perquè la xarxa elèctrica està bastant obsoleta. Per tant, cal una implicació de l’administració pública i de les distribuïdores; que ara mateix la distribució a Catalunya és pràcticament un oligopoli.



Quina és la relació i com conviviu amb l'Administració Pública oferint serveis com a béns comuns des del que és públic?



Estem disponibles a rebre qualsevol partit polític o entitat que comparteixi els nostres valors. Sovint, en períodes electorals, ens han vingut a buscar per donar directrius per poder canviar el model energètic. És important que sigui un model renovable i que estigui en mans de la ciutadania. I en aquesta línia, no hi ha competició, sinó que ens hem d'ajuntar i tirar-ho endavant.

Ens trobem en un context hostil per a projectes com Som Energia. Com s’impulsa Som Energia?



El projecte va néixer de la mà del fundador Gijsbert Huijink. Un holandès que va venir a viure a una petita masià d'un poble del Pla de l'Estany, i no tenia llum. Per tant, va mirar quina cooperativa podia ajudar-lo. Es va adonar que no hi havia cap cooperativa energètica al Pla de l'Estany, ni a la província de Girona, ni a Catalunya, ni a l'estat espanyol.



Ell veia d'una tradició del nord d'Europa, on feia anys que funcionaven cooperatives energètiques. En aquell moment, Huijink era professor d'economia a la Universitat de Girona i va proposar als seus alumnes de Ciències Ambientals que fessin un pla de viabilitat per estudiar si seria factible crear una cooperativa energètica, i evidentment ho era. De seguida, molta gent s'hi va sumar a aquesta iniciativa d'alumnes i professors de la UdG, i així es va crear Som Energia.



Actualment com es troba Som Energia?

Des de l'inici, l'any 2010 fins al 2023, pel que fa a massa social, de sòcies, hem anat creixent i ara som 85.000 persones sòcies. I també, pel que fa a comercialització; una de les grans potes econòmiques. De fet, som la cooperativa energètica més gran d'Europa.



Quan es van retirar les primes a les renovables, o amb l'impuesto al sol o amb el procés d'independència de Catalunya, la gent estava indignada i buscava alternatives fora de l'oligopoli, i es van sumar a Som Energia. El 2020 es va produir un canvi de tendència, ja que va augmentar el preu de l'electricitat a escala europea, una mica condicionat per la guerra a Ucraïna. Ningú s'esperava que pugés el preu tant de cop, i aquest va ser un moment interessant. Nosaltres per preparar el mercat hem de deixar uns dipòsits de garantia setmanals i els deixem en funció del preu de l'electricitat que comprem. I de sobte, vam necessitar 15 milions d'euros de cash i ens vam preguntar que havíem de fer. Vam obrir que les persones sòcies que volguessin fessin aportacions voluntàries, i en una setmana vam aconseguir 5 milions d'euros.

Què emocionant! T’adones que el que és col·lectiu genera resiliència…



Exacte. El col·lectiu va respondre d'una manera increïble. També, entitats de l'economia social que ens van fer un préstec que ens va permetre dipositar les garanties i no haver de tancar.



Com a cooperativa gran, com aconseguiu mantenir els valors cooperatius?

Tenim diferents eines. A nivell intern, a l'equip tècnic ens organitzem de manera horitzontal amb equips autogestionats, no hi ha una estructura vertical.



Jo estic a la coordinació general amb un company. No som una gerència que pren totes les decisions del que s'ha de fer la cooperativa, sinó que fem que les coses passin. Per a nosaltres les persones estan al centre, pensant en el treball i en les persones sòcies. A més, tenim molt posada la mirada de gènere i inclusiva en totes les activitats que fem tant a dintre de l'equip tècnic com quan organitzem esdeveniments externs.



Consideres que hi ha consciència del camí per ser part de l’equip de presa de decisions?



Hi ha de tot. Un dels reptes que tenim com a cooperativa gran és augmentar la participació, ja que som 85.000 sòcies i evidentment no participa tothom en cada activitat que organitzem.

D’altra banda, hi ha la persona que té confiança plena en Som Energia i fa una superació conscient de contractar una cooperativa renovable i de canviar el model econòmic. A més, hi ha persones que participen puntualment en xerrades o sessions, i persones sòcies que de manera voluntària s’autoorganitzen i creen grups locals per acostar Som Energia a aquell territori. Tenim més de 50 a l’Estat Espanyol.