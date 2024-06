La Zentraleta Cultural impulsa un cicle de Pràctiques Artístiques Migrades i Emergents

La Zentraleta Cultural ha obert un nou cicle d'art migrant al Vallès a través de les Pràctiques Artístiques Migrades i Emergents (PAME), un espai d'anàlisi i creació artística des de la mirada migrant i emergent. Les PAME busquen formar col·lectius territorials que investiguin i desenvolupin un discurs propi, intervenint en la societat i la cultura, i posen l'accent en la pràctica artística des d'una perspectiva migrada i emergent, aplicant metodologies d'investigació i creació específiques.

L’objectiu d’aquesta trobada és reflexionar sobre les dificultats i reptes que enfronten en el seu camí artistes migrants des de les seves pròpies vivències. Obstacles i dificultats com la de trobar reconeixement en un nou país, lluitar per superar les barreres lingüístiques i culturals mentre es persegueix una passió artística o fer front a les discriminacions i prejudicis per ser migrant, desafiant les expectatives i trencant estereotips a través de l'obra artística.

La fundadora de la Zentraleta cultural, Lorena Candia, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que s’ha impulsat el projecte perquè “la cultura catalana no està mostrant la realitat de la multiculturalitat de la societat, i vull que l’art català sigui capaç de representar tant els artistes com a la societat i cultura que pertanyen”. També, assenyala que “em produeix tristesa veure catalans racialitzats que han nascut aquí i que els diguin que no són d’aquí, i fa que no se sentin de cap lloc”.

Un altre objectiu d’aquesta taula és fomentar la creació de xarxes de suport i la utilització de l’art com a mitjà d’expressió i resistència. D’aquesta manera, la taula rodona serveix com a espai de diàleg i reflexió, on els participants intercanvien idees i consells per afrontar els desafiaments comuns que experimenten els artistes migrants. En aquesta línia, Candia, afirma “vull que es visibilitzin tots els discursos marginals, sobretot, el discurs marginal dels migrats”.

En aquest cicle, els artistes emergents o emigrats compartiran un espai de taller, on la pràctica física es combina amb metodologies de creació i investigació concretes, construint un relat de la història de la seva pràctica artística des de la mirada migrada o emergent, contextualitzant-la en el territori.

Les PAME es duran a terme en col·laboració amb La Unió Santcugatenca, un espai compromès amb la temàtica, conegut per acollir residències artístiques.