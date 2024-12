Rutes cooperatives: De Falset a Valls descobrint l’ADN cooperatiu del Camp de Tarragona

La vuitena de les nou rutes cooperatives impulsades pels mitjans de comunicació Surtdecasa.cat, Setembre i Jornal.cat ens farà descobrir un territori amb un passat i un present molt lligat a la cultura cooperativa. Visitarem la centenària Cooperativa Falset Marçà, al Priorat, ens deixarem recomanar per les moltes propostes literàries de la llibreria El Soterrani de Tarragona, coneixerem la històrica Cooperativa Obrera de Tarragona, la COT, i, de la mà de la cooperativa de serveis turístics Camins Km0, descobrirem el pol cooperatiu de Valls amb La Titaranya, projecte d’habitatges socials i locals en cessió d’ús, com una de les seves iniciatives més destacades.





Falset, Priorat

Comencem a Falset, al cor de la DO Montsant. Allí ens espera el Robert Perelló, president de la Cooperativa Falset Marçà, amb més de cent anys d’història. A les portes del celler, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, ens dona la benvinguda.

“Som el resultat de la fusió de dues cooperatives, la de Marçà i la de Falset, dos pobles veïns separats tan sols per tres quilòmetres de carretera, units amb l’ànim de produir vins i olis de qualitat”, explica Perelló. “Els socis som molt més que pagesos i alguna cosa més que simples empresaris”, continua, “i això ens dona uns valors singulars”.

Olis d’oliva, vermuts, vins i vins rancis, que descansen a sol i serena a la terrassa del celler, són els principals productes de la cooperativa, que també ofereix visites guiades, teatralitzades i maridatges a la posta de sol, entre altres activitats. “El vi és el fruit de la cultura vinícola que tenim aquí a la comarca”, diu Perelló, “i és l’expressió que volem donar a conèixer”.

La Cooperativa Falset Marçà, a més, està impulsant conjuntament amb la Vinícola del Priorat i la Cooperativa de Cabacés, un projecte d’intercooperació comarcal que té com a objectiu enfortir les infraestructures cooperatives de la comarca, potenciar la comercialització dels productes cooperatius, promoure el relleu generacional al camp i millorar la qualitat de vida dels seus socis i sòcies.

Abans de continuar amb la nostra ruta, passem pel winebar de la cooperativa. Entre l’espectacular varietat d’ampolles que hi trobem, la Maria ens aconsella un dels seus vins més emblemàtics: un Ètim L’Origen, monovarietal de garnatxa, la varietat més característica i antiga de la zona.

Ampolles d’Ètim Ranci, descansant a sol i serena a la terrassa del celler. Foto: Àlex Espuny

Ampolles de Vermut de Falset. Foto: Àlex Espuny

Tarragona, Tarragonès

De Falset fem camí fins a Tarragona, Ciutat Patrimoni de la Humanitat. Història en majúscules, a la vora del mar i on ens podem deixar perdre per les seves places i carrers plens d’encant. Aquí, coneixerem l’Elisabeth Sánchez i l’Andreu Piñol, dos dels tres socis del Soterrani.

“El Soterrani, llibreria cooperativa, és una llibreria de la ciutat de Tarragona que va obrir el 2023, amb la idea d’aportar un nou pol cultural a la ciutat”, explica l’Andreu. “La nostra idea és tenir una llibreria especialitzada sobretot en literatura per a totes les edats i en assaig, i poder oferir un calendari d’activitats que complementi totes les altres activitats culturals que ja s’estan fent a la ciutat.”

El Soterrani ha fet una aposta molt gran i acurada per tenir la màxima varietat de temàtiques i gèneres, oferint un fons de literatura molt ampli, on hi destaca l'assaig polític, un dels seus punts forts.

“També teníem molt clar que la part cultural havia d’estar molt present”, comenta l’Elisabeth, “i veníem a això, a complementar coses que ja es feien a la ciutat i donar-li un tomb una mica diferent. Fem presentacions, clubs de lectura, tertúlies, tallers de fanzins, prescripció lectora…”, continua. “Intentem fer la màxima varietat possible perquè, tot i que la presentació també funciona, creiem que és més interessant fer coses una mica diferents, amb editorials petites i amb gent que està treballant als marges del negoci de les grans distribuidores”, explica.

L’assaig polític és un dels punts forts de la llibreria El Soterrani. Foto: Àlex Espuny

El Soterrani ofereix una variada i regular programació d’activitats culturals. Foto: Àlex Espuny

No podem marxar de Tarragona sense visitar una de les cooperatives històriques de la ciutat, l’Obrera Tarraconense, la COT. Amb una arquitectura lligada als canvis socials, l’impuls del cooperativisme i el feminisme emergent, aquest emblemàtic edifici també acull la programació estable del Teatre El Magatzem.

La COT es constitueix el 1904, però no és fins al 1919 quan es consolida amb la construcció de l’edifici. Foto: Àlex Espuny

El Teatre El Magatzem es troba a la part baixa de l'edifici. Foto: Àlex Espuny

Valls, Alt Camp

I de Tarragona fins a Valls, on ens esperen la María J. Santiago i la Laura Oliva de la cooperativa de serveis turístics Camins Km0. De la seva passió pel territori i el patrimoni, i amb un ferm compromís amb el desenvolupament turístic sostenible, a principis del 2020 inicien el projecte en comú oferint visites guiades, activitats de temporada i experiències amb productes km0 pel Camp de Tarragona.

Amb elles fem un recorregut pel barri antic de Valls, que ens descobreix el moviment cooperatiu de la ciutat, des dels seus inicis fins l’actualitat. Precisament, aquesta és una de les visites guiades del projecte ‘Territori Cooperatiu’, impulsat pel Grup d’Intercooperació de Turisme Sostenible de l’Ateneu CoopCamp, que té per objectiu donar a conèixer el moviment cooperatiu al Camp de Tarragona, a través d’una descoberta turística dels espais, l’arquitectura i el moment històric en què es van fundar les organitzacions fins a l’actualitat, i la seva vinculació amb l’economia social i solidària (ESS).

I és que a Valls, des del 2016, hi han nascut vuit cooperatives de diferents àmbits, amb el propòsit de posar en pràctica la intercooperació, un dels valors internacionals del cooperativisme. Es tracta del Pol Cooperatiu de Valls que, entre altres coses, està situat al barri antic de la ciutat i fomenta els valors de l’ESS i el creixement d’aquesta economia alternativa a la zona.Entre carrers i places, també aixequem el cap per observar les fotografies documentals de gran format del projecte ‘Mitgeres’, una iniciativa conjunta del Casal Popular La Turba, Llumull Accions Audiovisuals i el Museu de Valls, que busca valorar el centre històric de Valls i fer denúncia de la deixadesa d'alguns espais i de la degradació que pateixen.

La mostra anual de fotografia documental de gran format transforma les façanes mitgeres del centre històric de Valls en una galeria a cel obert. Foto: Àlex Espuny

Sala d'actes de la Societat Agrícola de Valls. Foto: Àlex Espuny

Acabem la nostra visita per Valls a l’edifici històric Ca Robusté, que acull la cooperativa d’habitatges i locals en cessió d’úsLa Titaranya, un gran projecte pioner en el seu àmbit, que combina l'habitatge cooperatiu amb la creació d'un pol social i d'economia social, en un dels barris més degradats de Catalunya.

Amb l’objectiu de revitalitzar-lo, tant socialment com físicament, La Titaranya dota als seus socis tant d’habitatge com de locals socials a entitats culturals i també a altres cooperatives del pol cooperatiu de Valls que necessitin espais per a les seves activitats.

“La primera fase de La Titaranya”, ens explica un dels seus socis, Tais Bastida, “ha sigut la rehabilitació d’aquest edifici històric del segle XIII, de la qual hi han sortit set habitatges de protecció oficial i tres locals. Un d’ells és la botiga del grup de consum agroecològic La Bajoca, l’altre és l’oficina que ocupa l’Economat, cooperativa de treball, i el tercer és el local social del Casal Popular La Turba”.

Un altre dels objectius de La Titaranya és la recuperació patrimonial. “Ja en els estatuts”, continua Bastida, “es va decidir recuperar aquest edifici històric d’on han sortit una sèrie d’elements patrimonials importants com són unes guixeries del segle XV o uns arcs gòtics del segle XIII i, en general, el mateix edifici de Ca Robusté, que té 700 anys d’història”. Aquest valor patrimonial s’ha recuperat i també s’ha museïtzat amb diferents panells informatius situats arreu de l’edifici, que són accessibles per al públic general i també a través de la visita guiada amb Camins Km0.

L'Economat SCCL ofereix assessorament i serveis cooperatius i gestió de projectes de desenvolupament local. Foto: Àlex Espuny

Les guixeres de Ca Robusté representen un cas únic a Catalunya per la seva antiguitat, superfície i estil. Foto: Àlex Espuny

A partir de Ca Robusté, La Titaranya té el repte de rehabilitar un altre edifici més gran que, en aquesta segona fase, sumarà una quinzena més d’habitatges i amb els baixos també disponibles per a locals socials de cooperatives i entitats de l’economia social. “Un nou espai públic de gestió comunitària”, diu Bastida, “amb un retorn social important per a la ciutat, transformador i il·lusionant”.

I amb una esplèndida panoràmica de Valls des del Tomb del Balcó, una copa de vi de la cooperativa Falset Marçà i el llibre que hem comprat al Soterrani, no podem acabar de millor manera aquesta fascinant ruta cooperativa pel Camp de Tarragona.

La ruta sostenible

Per fer la ruta en transport públic, a Falset haurem d’agafar el bus llançadora d’Autocars Domènech que surt de l’aparcament de l’Euterpe fins a l’estació de Marçà-Falset, on arriba pocs minuts abans de cada tren del servei regional R15 de Rodalies, amb destinació Barcelona-Estació de França, i que ens portarà fins a Tarragona. Un cop allà, per anar a Valls tenim dues opcions. Una, agafar la línia e2 de bus exprés.cat de Tarragona a Valls. O alternativament, en tren, agafar un regional de les línies RT2 (destinació l’Arbós), R14, R15, R16 o R17 (destinació Barcelona-Estació de França) fins a Sant Vicenç de Calders, i allà fer transbord amb un tren de la línia R13 (destinació Lleida o La Plana-Picamoixons) que porta fins a Valls.





Rutes cooperatives per Catalunya

Aquesta és la vuitena ruta cooperativa que es publica. Mensualment i de forma paral·lela, els mitjans de comunicació Jornal.cat, Setembre i Surtdecasa.cat publiquem una ruta basada en la visita a projectes cooperatius de Catalunya, una iniciativa que pretén fomentar el turisme sostenible, de proximitat i amb valors, alhora que s'apropa el món cooperatiu a la ciutadania.