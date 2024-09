Rutes cooperatives: De l’Anoia a Vilafranca del Penedès treballant per complir somnis

La cinquena de les nou rutes cooperatives impulsades pels mitjans de comunicació Surtdecasa, Jornal.cat i Setembre combina aventura, alimentació, inserció laboral i vi a la vegueria del Penedès. Una escapada de cap de setmana ens descobreix projectes cooperatius com Drop Campers, La Gatera, Entrem o Covides.

Aventura, vins i cooperativisme en un cap de setmana entre vinyes espectaculars. La ruta per la vegueria del Penedès la farem en mini caravana, descobrint projectes que tenen com a nexe comú millorar la qualitat de vida de les persones del territori, però també l’esforç per complir uns somnis que ara ja són tota una realitat.

Masquefa, Anoia

Comencem al taller de fabricació de Drop Campers, a Masquefa (Anoia), on des del 2019 construeixen remolcs camperitzats i personalitzats per a tots aquells que busquen llibertat, disseny i sostenibilitat. Són mini caravanes teardrop (en forma de gota), funcionals i confortables, que, enganxades al cotxe, t’acompanyen fins on vulguis: per carreteres, camins, per la muntanya o el desert.

Sota el lema ‘Keep it simple, stay wild’, Drop Campers vol ser un agent de canvi en la nostra manera de viatjar, perquè sigui més sostenible i alternativa. “Construïm un producte lleuger i aerodinàmic perquè consumeixi menys, alhora que és resistent, durador i sense renunciar a la comoditat i el confort”, explica Oriol Calders, president de la cooperativa.

Oriol Calders és el responsable de producció, compres i qualitat de Drop Campers. Foto: Àlex Espuny

Taller de fabricació de Drop Campers, a Masquefa. Foto: Àlex Espuny

D’un viatge en família pels Estats Units en va sorgir la idea i actualment ja hi ha 60 unitats rodant pel món i tres models de Drop Campers (Dropland, Dropy i, en breu, Drop-x4), dissenyades per als viatgers i aventurers més exigents. Ja siguin de Catalunya, França, Holanda, del Marroc o dels països àrabs. “Amb un bon llit i una bona cuina tens el mínim imprescindible per anar a la fi del món”, comenta Calders. I no hi podem estar més d’acord.

Guardiola de Font-rubí, Alt Penedès

I amb aquestes ganes de recórrer món, fem cap a Guardiola de Font-rubí, un petit poble penedesenc, on des de fa ben poc hi ha l’obrador col·lectiu La Gatera. Aquest espai, que reuneix tot l'indispensable per a la producció alimentària artesanal, l’han fet possible petits productors del territori que necessitaven unes instal·lacions on treballar i desenvolupar els seus projectes amb totes les condicions i normatives necessàries. Productors d'olives, de pa i brioixeria (amb gluten i sense), d’ous, conserves o kombutxa, que comparteixen els valors i les ganes de treballar per una economia rural de proximitat, respectuosa amb l'entorn, participativa i socialment justa.

“El que busquem és una versatilitat perquè l’objectiu no és donar servei a dos o tres productors perquè es vagin fent grans, sinó oferir una porta d’entrada com a viver d’empreses del sector alimentari dins de tot el territori de la vegueria”, ens explica Jordi Oyonarte, president de la cooperativa.

Actualment, són 10 socis que produeixen regularment a l’obrador, oferint tota mena de productes de temporada, de km0 i de qualitat, però també hi organitzen tallers i cicles de cuina per fomentar i donar a conèixer la cultura de l’alimentació saludable i de proximitat.

I més enllà de tot això, La Gatera té un nou repte al davant: convertir-se en distribuïdora per donar sortida a tots aquests productes. “La majoria dels productors són artesans”, comenta Oyonarte, “i la part de la venda sempre costa més. Per això ens estem mancomunant per donar-hi una solució”, explica amb el convenciment que serà un gran pas per a la cooperativa.

La Gatera reuneix tot allò necessari per a la transformació alimentària artesanal. Foto: Àlex Espuny

L’obrador col·lectiu ofereix un espai. Foto: Àlex Espuny

Farem nit aquí. Amb la muntanya de Montserrat ben a la vora i unes vistes impressionants, agafarem energies per seguir la ruta demà al matí. Volem gaudir de la pau i la força d’aquest territori.

Vilafranca del Penedès, Alt Penedès

Entre vinyes i grafitis, i amb la nostra Drop Camper de cap de setmana, arribem a Vilafranca del Penedès, on coneixerem la història i la feinada del Grup cooperatiu d’inserció laboral Entrem, format per les cooperatives vilafranquines Nou Verd i Nou Set.

Aquí també hi descobrim un somni fet realitat i és que tot comença l’any 1994 amb la creació de Nou Verd, la primera cooperativa catalana impulsada íntegrament per persones amb trastorn de salut mental. D’aquesta enriquidora experiència, neix l’any 1997 el Nou Set, empresa d’inserció laboral, adreçada a persones en risc d’exclusió social. I de les dues, ja l’any 2020, sorgeix el grup cooperatiu Entrem, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió de la vegueria del Penedès mitjançant la gestió de projectes sociolaborals, serveis comercials i industrials per oferir oportunitats de formació i feina a persones amb especials dificultats d’inserció.

Tot un repte que el director, Oriol Gaspa, ens explica amb passió. “A Entrem, la persona està al centre. Que pugui treballar en un entorn laboral digne i respectuós, i capacitar-la professionalment és el nostre principal objectiu”, continua.

La botiga Entrem Moda promou l’economia circular i les segones oportunitats. Foto: Àlex Espuny

El SIS Caprabo de Vilafranca del Penedès és el primer Supermercat Inclusiu i Social de Catalunya. Foto: Àlex Espuny

A més dels serveis de jardineria, consergeria, neteja i gestió de residus, entre altres, el grup Entrem també disposa de tres comerços a la ciutat que, si passes per Vilafranca, val la pena visitar. Un d’ells és la botiga Entrem Moda, un outlet amb roba, calçat i complements de qualitat i a molt bon preu, també de segona mà, on es poden trobar autèntiques gangues. Els altres dos establiments són el SIS Caprabo i l’Espai SIS (Supermercats inclusius i socials), on es pot fer la compra, el cafè o participar en alguna de les activitats que s’hi organitzen. Són espais on podem trobar una àmplia selecció de productes d’economia social i solidària i que, a més, promouen la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social.

El grup Entrem és tot un referent a Vilafranca i la seva feina és no només importantíssima, sinó que ja s’ha convertit en indispensable.

I d’un referent a un altre referent, i sense moure’ns de Vilafranca, perquè la nostra ruta pel Penedès acaba a Covides, un imprescindible del món del vi i del cooperativisme que, a més, enguany està celebrant el seu 60è aniversari.

Estem davant de la primera cooperativa vinícola de Catalunya, amb més de 700 sòcies que cuiden al voltant de 2.000 hectàrees repartides en més de 40 municipis del Penedès. “Covides és molt important”, explica el seu president Rafel Ramon, “no només per la seva història, sinó també perquè podem explicar què és una cooperativa, què implica i quins avantatges i quins inconvenients té”.

I és que Covides neix per donar una sortida conjunta a la producció de raïm de la pagesia del Penedès, generant així valor afegit a la verema amb l’elaboració i la comercialització del vi. Una aposta atrevida i visionària en el seu temps, sempre lligada als valors de la sostenibilitat i el respecte al medi ambient que perduren encara avui en dia.

Covides organitza visites guiades al seu celler amb degustació de productes de proximitat. Foto: Àlex Espuny



Les instal·lacions de Covides han estat reconegudes amb premis de prestigi internacional per la seva innovació, modernitat i eficiència. Foto: Àlex Espuny

“Comptem amb unes instal·lacions pioneres”, continua Ramon, “que es poden visitar a través de les activitats d’enoturisme que organitzem i, recentment, també hem obert un nou espai polivalent al centre de Vilafranca, ‘El Pati de Covides’, on es poden celebrar tastos, presentacions, aniversaris o festes”, explica.

No marxem de Covides sense tastar els seus vins i caves, de qualitat i varietats excel·lents, i constatant la gran força i compromís que té aquesta gran cooperativa al país.

Quina gran ruta hem fet pel Penedès! Hem conegut projectes que donen solucions, que busquen cooperar, que uneixen esforços i que canvien la mirada per projectar el futur amb uns altres ulls. Hem tastat vi i hem desconnectat, hem sentit la il·lusió dels nous projectes i l’estima pel territori, hem après de l’experiència dels grans, però sempre amb una proximitat i familiaritat excepcionals. Ens acomiadem de la vegueria del Penedès amb la certesa que, amb esforç, il·lusió i treball en equip, els somnis poden convertir-se en projectes amb molt de futur.



La ruta sostenible

Per anar de Masquefa a Guardiola de Font-rubí amb transport públic ho hem de fer passant per Vilafranca del Penedès, que també serà la destinació final de la ruta. A Masquefa cal agafar la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat, direcció Barcelona, fins a Martorell Central, on cal fer transbord a l’R4 de Rodalies fins a Vilafranca. En conjunt, prop d’una hora entre Masquefa i Vilafranca, depenent dels horaris. Un cop a Vilafranca, cal anar fins a l’estació d’autobusos, a 350 metres de la de tren, i agafar la línia Vilafranca-Font-rubí, que arriba a Guardiola en una hora. I per tornar, el mateix. En aquesta línia hi ha quatre o cinc serveis per sentit els dies feiners lectius i dos serveis per sentit els dissabtes. El diumenge no hi ha servei.

Rutes cooperatives per Catalunya

Aquesta és la cinquena ruta cooperativa que es publica. Mensualment i de forma paral·lela, els mitjans de comunicació Jornal.cat, Setembre i Surtdecasa publiquem una ruta basada en la visita a projectes cooperatius de Catalunya, una iniciativa que pretén fomentar el turisme sostenible, de proximitat i amb valors, alhora que s'apropa el món cooperatiu a la ciutadania.