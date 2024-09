Aprendre amb el cos i l’esperit

Recrear de petits una societat més justa és un dels objectius dels projectes educatius basats en l'economia social. De fet, l'educació és un dels camps en què l'economia social és més necessari, ja que formar-se en nous valors és una filosofia que s'aprèn des de ben petits. En aquest reportatge, us proposem un recorregut per algunes experiències suggerents amb exemples ubicats en diferents indrets del país.

Un aspecte que tenen en comú tots aquests projectes és la creença que en les pràctiques escolars hi ha molta cultura cooperativa. "La majoria de les decisions es prenen en assemblea. Cada matí es fa una rotllada on tant els infants com les persones adultes fem propostes. Algunes vinculades a coses que van passar el dia anterior o a algun objecte que ha portat un dels infants. Poden expressar què tenen ganes de fer i què voldrien fer. L'hora del conte també és un moment de grup. Intentem que aquesta comunicació col·lectiva reforci la idea d'aprendre en col·lectiu. Sentint-te segura i fent sentir segura a la resta de la gent. Cada dia poden passar milions de coses que seran espontànies i, a partir d'aquests moments quotidians, les persones adultes estirem el fil per desenvolupar aprenentatges vinculats a la lectoescriptura o la lògica-matemàtica" assegura Eva Campomar, una de les impulsores de Tataküa, situat a les Terres de l'Ebre.

Grans i petits volem experimentar i viure amb una actitud activa i autònoma sense que prevalgui l'objectiu d'acumular coneixements

Tataküa és un projecte pioner a les Terres de l'Ebre, que té una voluntat política transformant les relacions educatives i atenent les necessitats dels espais d'aprenentatge. "Grans i petits volem experimentar i viure amb una actitud activa i autònoma sense que prevalgui l'objectiu d'acumular coneixements, ni tampoc sotmetre a activitats curriculars preestablertes i amb poc marge d'exploració i imaginació, basant-nos en pedagogies no-directives. Ens mourem amb espontaneïtat i generant canals de comunicació profunda per construir una consciència de col·lectivitat sana, desperta i crítica" expliquen les encarregades del projecte. "La idea és arribar a l'escola relaxats, donar la benvinguda i deixar-los espai per jocs lliures. La diferència respecte a altres escoles és que tenen una arribada, és tranquil·la, poden situar-se, i col·locar les seves coses al lloc", afegeixen.

Una formació integral, que integri l'altre i l'entorn

En aquest sentit, el lleure també ocupa una part important en la formació integral de les persones. "El lleure és un espai de socialització, d'estar entre els teus iguals, com és un espai no reglat, la persona pot ser ella mateixa, sense pressió, amb més oportunitats de pensar per un mateix i saber què ens atreu i què no" diu Lluís Nadal de Quàlia, una cooperativa de treball associat ubicada a les Terres de Ponent i especialitzada en l'àmbit del lleure i l'educació que ara mateix té onze socis.

La cultura cooperativa és un element clau de l’educació. Foto: Anna Zaera

Quàlia neix el 2011 de la mà del Grup Alba i es constitueix com a cooperativa el 2019, dins del Grup Alba, grup d'entitats d'economia social. La seva idea és fer una organització cooperativista sense ànim de lucre, que treballi combinant l'experiència en el sector de l'alimentació i la restauració col·lectiva amb l'educació en valors a través del lleure. En aquest cas, el lleure és un valor d'aprenentatge. "Volem fer del lleure inclusiu un mitjà per a la transformació social a través de l'apoderament de les persones i la participació comunitària" expliquen. Per això, l'alimentació és molt important. "Oferim uns menús equilibrats, amb productes ecològics, de proximitat i de qualitat, adaptats a les edats de cada infant i realitzats per un nutricionista professional" expliquen.

Entre les activitats que organitzen, es troben els casals de Nadal i estiu, activitats de cap de setmana, colònies escolars i colònies a l'estiu. "Som referents amb lleure especialitzat amb persones amb discapacitat i amb persones amb problemes de salut mental" explica Lluís Nadal, actualment director i president de Quàlia, que explica la importància d’una educació integral des del punt de vista de la diversitat. "Volem oferir un lleure de qualitat en zones rurals, ja que molts cops els pobles petits no podrien aspirar a tenir casals per la seva poca població", diu Nadal, que assegura que el seu camp d'actuació està bàsicament a les comarques de l'Urgell, Segarra, Pla d'Urgell, tot i que també tenen activitats en altres comarques.

Al Camp de Tarragona, trobem Icària Acció Socioeducativa, una cooperativa també sense ànim de lucre que va néixer amb l'objectiu de gestionar i dinamitzar projectes socials i educatius al territori, incorporant una mirada transformadora. "A Icària ens agrada treballar amb i per les persones acompanyant-les en les diferents etapes del seu recorregut vital amb grans dosis de creativitat i utilitzant metodologies alternatives i innovadores" expliquen.

"Se'ls acompanya en els processos d'autoorganització i gestió de conflictes interns, sortides laborals, i acompanyaments en l'àmbit emocional"

Fundada el 2017, actualment són quatre socis i tres persones treballadores. "El projecte ha anat evolucionant o transformant-se, i a hores d'ara treballem amb diferents col·lectius de persones joves, habitualment vinculades a associacions juvenils" diu Olga San Felipe, sòcia de la cooperativa. "Se'ls acompanya en els processos d'autoorganització i gestió de conflictes interns, sortides laborals, i acompanyaments en l'àmbit emocional. Intentem esdevenir un referent adult per ells, sense ser els pares ni un professor" explica San Felipe.

L’educació cooperativa treballa des dels mateixos valors cooperatius. Foto: Anna Zaera

Un dels projectes estrella és Ocell de foc, que treballa amb joves amb patiment emocional, però que no estan diagnosticats i que no formen part dels circuits de la salut mental. "Per desgràcia és un percentatge bastant gran dels joves" afegeix Olga San Felipe, sòcia fundadora i ara presidenta de la cooperativa. De fet, la seva activitat està molt marcada pels valors cooperatius. "El mateix tarannà de la cooperativa ja fa que treballis amb aquesta mentalitat sistèmica, tots els projectes tenen aquesta idiosincràsia" diu San Felipe, que també explica que treballen en processos artístics comunitaris, ja que totes les sòcies venen de la branca dels estudis socials.

Aprenent de les transicions i el dolor

També al Camp de Tarragona hi trobem el Submarí Lila, una escola d'infantil i primària ubicada a El Milà (Alt Camp) que ha estat referent per a molts projectes educatius a les comarques de Tarragona. Es tracta d'una Cooperativa Mixta d'Ensenyament formada per socis col·laboradors consumidors i socis treballadors. Un dels aspectes característics de la seva manera de funcionar és que mares i pares dels infants i el personal administratiu i docent conforma l'equip educatiu i treballen conjuntament.

"És necessari acompanyar a tres nivells: corporal, emocional i cognitiu"

La línia pedagògica del projecte educatiu està centrada en l'acompanyament respectuós a l'infant, tenint en compte els seus ritmes i una educació integral cognitiva-emocional-corporal. "D'aquesta manera, i tenint en compte la triada jo – altre – entorn considerem que, amb la subtil intenció implícita que pugui emergir el Ser de cadascú, és necessari acompanyar a tres nivells: corporal, emocional i cognitiu" diuen en una declaració d'intensions. Així, intenten que els educadors siguin "acompanyants de processos" i que les famílies hi siguin en el dia a dia, sempre tenint en compte el component emocional en l'educació i el creixement dels més petits. "El Submarí Lila és una cooperativa autogestionada i autofinançada que s'organitza de manera assembleària i participativa", asseguren.

Entre els temes als quals posen especial atenció és al període d'adaptació dels infants, als racons i tallers d'experimentació i a la lliure circulació. En el primer cas, asseguren posar èmfasi en la incorporació a l'escola com un moment de transició "que té moments agradables i d'altres de dolorosos" asseguren. "La manera com ho plantegem i les formes que acordem posar en marxa ajudaran que tots ells es visquin de manera natural o, al contrari, que paguem un alt preu emocional, tant per part de les famílies com per part dels infants".

En el cas dels tallers es pretén que els infants visquin certes idees emmarcades dins el currículum, dins d'un centre d'interès o dins d'un projecte de treball, en un temps concret i determinat, i en els espais destinats a aquest efecte. La lliure circulació suposa convertir tots els espais de l'escola en espais d'aprenentatge, i no només l'aula. "Lluny d'estructurar l'horari en assignatures, fragmentant així les disciplines, qualsevol competència es treballa a través de múltiples temes, perspectives diferents i materials diversos", expliquen.

Aquests exemples, escampats pel territori, representen tots ells projectes innovadors cap a una societat on la integració de les diferents parts de la persona formi part dels processos educatius.