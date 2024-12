Francisca Guerrero: un exemple que trenca barreres

Aquest any, la ‘Medalla al treball president Macià’ va fer història. Per primera vegada, des de la seva creació l’any 1938, el prestigiós reconeixement va ser atorgat a una persona amb capacitats diverses. Es va premiar a la nostra companya i membre de la cooperativa Àuria: Francisca Guerrero Torralbo. Per a tots aquells i aquelles que no la coneguin, aquest fet no només fa valdre el seu esforç i la seva tenacitat vital, sinó que també serveix com a reflexió sobre la necessitat d’obrir els ulls a les capacitats i contribucions dels col·lectius de persones amb discapacitat en el món laboral i en la societat.

La trajectòria de la Francisca és un exemple clar de com, amb esforç i suport adequat, qualsevol persona pot aconseguir fites increïbles. Durant la seva carrera laboral com a membre cooperativista d’Àuria ha demostrat constància, passió i un esperit de superació encomiable, trencant prejudicis i barreres que sovint encara persegueixen aquest col·lectiu. Malgrat les dificultats que ha hagut d’afrontar –com ser dona en un entorn laboral tradicionalment desfavorable i persona amb capacitats diverses–, la Francisca mai ha deixat de lluitar per una vida i una feina dignes.

Ara, la seva lluita i la seva victòria ens han demostrat que és possible i, per això, han de passar a ser la nostra lluita i la nostra victòria perquè històries com la seva siguin cada cop més habituals. Hem de continuar caminant plegats per construir un futur més inclusiu, participatiu i accessible per a tothom, no només des de les entitats socials, sinó també des del conjunt d’empreses i agents del nostre territori.

Per això, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el seu reconeixement ens inspira a tothom qui treballem en projectes transformadors per recordar-nos que el talent o el mèrit són universals i que, quan treballem per eliminar barreres i transformar el nostre entorn, totes les persones poden fer coses extraordinàries.