La XMESS: La cooperació de municipis com a motor de canvi

Fa vuit anys, molts municipis catalans vam entendre que els canvis socials, ambientals i econòmics no necessàriament han de provenir dels poders centralitzats, sinó que poden sorgir des de la proximitat, des de les mateixes comunitats locals. Així va néixer la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), una associació que no només vol transformar les seves comunitats, sinó demostrar que l’economia social i solidària (ESS) és una realitat viable, imprescindible i en creixement.

La XMESS va oficialitzar el seu naixement el maig de 2017, després de la I Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària de 2015, on es va presentar el manifest fundacional que destacava la col·laboració entre ajuntaments com a eina de transformació. La primera assemblea es va celebrar a Santa Margarida i els Monjos aquell mateix any, amb la participació de 22 municipis. Actualment, la Xarxa compta amb 64 ajuntaments i 3 consells comarcals, representant gairebé el 60% de la població catalana. Aquesta xifra no és sorprenent: els municipis són l’administració més propera a la ciutadania i la millor posicionada per detectar i respondre a les necessitats locals.

Més enllà del nombre de membres, la força de la XMESS rau en la seva capacitat d’adaptar l’ESS a la diversitat territorial. Tant grans ciutats com petits pobles han implementat iniciatives concretes com comunitats energètiques locals, cooperatives de cures o projectes d’agroecologia. Aquestes experiències demostren que, independentment de la mida o localització, els valors de solidaritat, sostenibilitat i cooperació poden enriquir qualsevol municipi i oferir solucions locals a problemes globals.

Un altre punt fort és la pluralitat política. La XMESS agrupa municipis governats per partits diversos, però units pel compromís amb els valors de l’ESS. Aquesta diversitat enriqueix la Xarxa, demostrant que l’ESS transcendeix les ideologies polítiques i es presenta com una eina compartida per construir societats més justes i sostenibles.

Tot i els èxits aconseguits, els reptes persisteixen. Per garantir la sostenibilitat de les polítiques d’ESS a llarg termini, és essencial mantenir el suport institucional més enllà dels canvis polítics o econòmics. La implicació de càrrecs electes i tècnics és crucial, però aquesta tasca no es pot abordar en solitari. Les aliances amb actors de l’ecosistema de l’ESS i les institucions públiques són fonamentals per consolidar i expandir aquest model. El recentment signat Conveni de col·laboració amb el Departament d’Empresa i Treball n’és una mostra.

La innovació continua sent una prioritat. Projectes de mobilitat sostenible, habitatge cooperatiu i monedes locals són exemples de com l’ESS pot respondre de manera creativa i eficaç als reptes actuals i futurs. És important recordar que l’ESS no és només un conjunt de pràctiques, sinó un model viu, flexible i en constant evolució, fonamentat en els valors de solidaritat, cooperació i sostenibilitat.

En un context global marcat per la crisi climàtica i les desigualtats creixents, els municipis tenen un paper fonamental per transformar la realitat. La XMESS ha demostrat que els canvis més significatius sovint provenen de la base, a través de la implicació ciutadana i l’arrelament territorial. Aquest és el gran èxit de la Xarxa: no només promou una nova manera de fer economia, sinó que reivindica la capacitat de les comunitats locals per transformar el seu entorn.

Els propers anys seran decisius. La XMESS ha de seguir ampliant aliances i influència, mantenint els valors de l’ESS com a base sòlida de la seva acció, mentre reforça el seu paper com a motor d’innovació, cooperació i transformació social i municipal. L’experiència de la Xarxa ens ha ensenyat que la cooperació és tant una necessitat com una oportunitat. Per això mateix, els municipis, com a administracions més properes a la ciutadania, tenim la responsabilitat de liderar aquest camí cap a un futur més just i sostenible. Els reptes són immensos, però també ho són les oportunitats. Sempre és el moment de fer-los realitat.