Continuem reivindicant les eines digitals lliures!

Durant el mes d’octubre les cooperatives femProcomuns i Escola Lliure El Sol hem presentat la Guia Jove d’Eines Digitals Tecnoètiques. Una guia creada en el context del projecte SomNúvol que proposa arguments per qüestionar com les grans empreses del capitalisme de vigilància (GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft) s'han apropiat de les eines digitals. Ensenya quines alternatives tenim per fer-hi front i està especialment orientada a grups de jovent auto-organitzades, agrupaments, esplais... Però és una guia que ens pot servir a tothom!



Creiem que hem de començar a problematitzar i posar en dubte les maneres de fer d'aquestes grans empreses. Es lucren amb les nostres dades, vulneren els nostres drets, han adquirit un poder desorbitat, estan liderades per homes, cis, blancs i rics, entre mil altres coses. A més a més, tenim argumentari que engloba diferents òptiques. Des de com perpetuen discriminacions racistes i patriarcals, com estan entrant a les institucions públiques catalanes de forma insòlita, les seves pràctiques d’explotació als territoris del Sud Global o com s'escapen de complir les legislacions actuals...

Prendre consciència de la necessitat de deixar d'utilitzar aquestes plataformes ens sembla el primer pas. Observem que, així com altres lluites estan molt més presents al debat públic, aquesta no és una d'elles. Les GAFAM tenen molts mecanismes per no ser assenyalades. A més, en els darrers anys la digitalització de la vida ha crescut tant que a vegades, ens fan pensar que gairebé ja no podem viure si no és amb un correu de Google i una xarxa social de Meta. A la guia posem èmfasi, no tant en l'addicció individual que aquestes xarxes ens generen (tot i que també és un tema interessant a parlar), sinó en com decidim organitzar-nos col·lectivament, comunicar-nos, prendre decisions... a través de l'entorn digital.

Celebrem les resistències arreu i fem visible que, des de fa molts anys, hi ha molts col·lectius que s'estan proveint tecnològicament de forma diferent, des d'una aproximació tecnoètica. Ens sembla essencial donar a conèixer aquestes alternatives i mostrar que funcionen, que són útils i que donen resposta a les nostres necessitats. Parlem d'entitats que no comercialitzen amb les dades de les usuàries, que faciliten l'anonimat a xarxes, que procuren tenir un mínim impacte ambiental, que es regeixen pels principis feministes d'internet... Algunes d'elles, a més, s'organitzen seguint un model cooperativista, així com la majoria col·laboren amb altres entitats per garantir una bona producció i manteniment dels serveis que s'ofereixen. Són entitats que caminen cap a la sobirania tecnològica.



Tant si formem part d'algun col·lectiu o entitat com si en fem ús individual, ens hauríem d'animar mútuament a endinsar-nos en aquests qüestionaments i reflexions, per decidir d'una vegada per totes fer el canvi a les eines digitals lliures. Som conscients que no podrem fer el canvi d'un dia per l'altre, així que creiem que és realista posar-nos objectius a curt termini i assolibles. Per exemple: un curs podem provar de canviar el correu a un de lliure, i un altre curs podem traslladar totes les nostres dades a un servei de núvol ètic. La Guia jove, que pot ser descarregada des del web de SomNúvol, és un recurs per facilitar aquest camí.