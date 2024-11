Històries rere les dades: l’exemple de Residencial Cervantes

Residencial Cervantes és una residència de gent gran que treballa sota els valors de la igualtat de tracte i l’atenció individualitzada tant a residents com a familiars. Considerant la vellesa com una etapa de plenitud de vida i experiència, treballen fomentant la participació activa amb l’entorn i la societat amb activitats que impulsin la solidaritat i el factor humà.





Una història curiosa



La història de Residencial Cervantes és, si més no, curiosa. El pare del propietari, Jorge Fernández, es va trobar al final de la seva carrera laboral amb una petita quantitat de diners i li va sorgir l’oportunitat de comprar una residència per posar-la en marxa. Tot i no tenir experiència en el sector, probablement va veure que era una oportunitat, ja que hi ha un envelliment de la població espanyola. Quan el pare va morir, la resta de la família va continuar amb el negoci. Avui, en Jorge, la seva mare i el seu germà en són propietaris. Aquest punt autodidàctic s’aplica a tots ells/es, i és més un avantatge que un desavantatge: “No pertanyem a cap grup empresarial al qual hàgim de retre comptes i cuidem la gent gran com ens agradaria que ens cuidessin a nosaltres”, explica en Jorge.

Una altra característica que fa que Residencial Cervantes sigui un projecte diferent és l’entorn. La residència se situa en un municipi de menys de 3.000 habitants, en un àmbit rural, on moltes vegades sembla que no arribin propostes de les economies transformadores. L’ús satisfactori d’eines com ara les finances ètiques, en aquests casos, demostra que no són exclusives de ciutats o marcs més urbans.





Proximitat i caliu humà

A Residencial Cervantes continuen molt contents amb la relació amb la banca ètica Triodos. L’operativa és gairebé tota per internet, tot funciona molt bé i és molt fàcil. “També són pilars de la nostra empresa: la proximitat i la facilitat. Igual que volem que la nostra gent gran estigui contenta i visqui en un lloc agradable, nosaltres també pretenem que el que ens envolta sigui amable i proper. Som una empresa familiar i les finances ètiques són el més adequat pel que fa a la gestió del negoci”, diu en Jorge. En Jorge es va veure una mica “obligat” a treballar en el negoci en el moment de la crisi perquè no podien pagar un gerent i ara no ho canviaria per res.

El dia a dia de la residència està ple de bons moments per a tothom: activitats inusuals, com ara vídeos que comparteixen a les xarxes socials; col·laboracions amb l’institut o el col·legi en trobades intergeneracionals; visites a projectes socials… En definitiva, unes propostes per a una vellesa activa, digna i feliç. Tot això no seria possible si el 2016, la Beatriz, de Triodos Bank, no hagués entrat per la porta de Residencial Cervantes per oferir-los finançament per a un projecte que ha resultat sostenible i que posa la vida de les persones grans al centre.





Històries rere les dades

Cada any, l'Observatori de les Finances Ètiques publica el Baròmetre de les Finances Ètiques, una radiografia completa del sector en l'estat espanyol. L'informe recull i agrega les dades de les diferents entitats i les presenta de manera senzilla i rigorosa, donant a conèixer la magnitud i l'evolució del sector. Aquesta eina es complementa amb un suplement que destaca alguns dels projectes finançats de cada any i també mostra si aquests projectes utilitzen assegurances ètiques en el seu dia a dia.



Per LaClara Comunicació pel portal ‘Històries rere les dades‘ que recull projectes que les Finances Ètiques fan possibles.