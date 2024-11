Guia de Responsabilitat Social per a entitats del Tercer Sector: eina clau per a un impacte social més gran

Les entitats del tercer sector són actors clau en la transformació social, però aquesta missió no s’ha de limitar només a l’àmbit dels seus serveis. La Guia de Responsabilitat Social per a les Organitzacions del Tercer Sector, elaborada per Vector5 per encàrrec de la Taula del Tercer Sector, ofereix una eina pràctica i essencial per ajudar aquestes organitzacions a gestionar de manera integral la seva responsabilitat social.

La guia parteix de la premissa que gestionar la responsabilitat envers la societat és un factor clau per a les entitats sense ànim de lucre i que no hem de caure en el parany que es tracta d’una metodologia pròpia de les empreses mercantils. Hi trobem propostes concretes perquè les organitzacions socials integrin la responsabilitat social en tots els aspectes de la seva gestió: des del bon govern fins a la sostenibilitat ambiental, passant per les bones pràctiques laborals, socials i econòmiques. La guia proposa un model de gestió progressiu, que permet a les entitats avaluar el seu punt de partida i avançar cap a un model de responsabilitat més robust i sostenible.

Si les entitats del Tercer sector social ja tenim tants temes oberts, per què hem d’obrir ara una matèria que pot semblar que sols correspon a les empreses abordar i que les organitzacions sense ànim de lucre (ONL) ja tenim com a part del nostre ADN? La responsabilitat social organitzativa permetrà a les ONL socials aspectes com ara alinear-se millor amb la seva missió i reflectir els valors fonamentals de l'organització; focalitzar la millora de l'impacte social; transparència i responsabilitat; construcció de confiança; sostenibilitat financera; atracció i retenció de talent; transversalitat, aliances i creació de valor compartit, i altres.

Què hi poden trobar les entitats del tercer sector?

El document ofereix un marc clar i estructurat que permet a les ONL autoavaluar-se i planificar accions en diferents vectors de la responsabilitat social: bon govern, econòmic, social, laboral i ambiental. La guia subratlla la importància de la transversalitat, és a dir, la necessitat d’integrar aquests àmbits de manera coherent i alineada amb la missió social de cada organització.

A més, es proporciona una pauta de progrés que ajuda les organitzacions a identificar en quin nivell de gestió de la responsabilitat social es troben i quins passos poden seguir per avançar. Des de les bones pràctiques fins a la rendició de comptes, la guia ofereix indicadors concrets per mesurar l’impacte de les accions i millorar en cadascun dels vectors.

L’objectiu final és que les organitzacions socials millorin la seva capacitat de generar un impacte positiu i sostenible. Això no només beneficia els seus grups d’interès, com persones usuàries, voluntariat i finançadors, sinó que també reforça la seva capacitat d’atreure nous recursos, aliances i talent. Una gestió responsable, com proposa la guia, fa que les entitats siguin més coherents amb els seus valors i objectius, augmenti la transparència i la confiança que generen en la societat.

Trobareu la Guia de Responsabilitat Social per a les Organitzacions del Tercer Sector al web de la Taula del Tercer Sector. Aquesta plataforma també ofereix altres recursos complementaris per ajudar les entitats socials a implementar pràctiques de responsabilitat social, així com exemples i bones pràctiques d’altres organitzacions que ja han començat aquest camí.

Per a Vector5, com a cooperativa d’iniciativa social, l’elaboració d’aquesta guia de la Taula del Tercer Sector, l’entenem com aportar un recurs per a les entitats que volen gestionar millor els seus impactes. Gràcies a la sistematització de la responsabilitat social, hem pogut ajudar moltes organitzacions d’ESS no només a millorar la seva eficàcia, sinó també generar un canvi social més profund i durador.