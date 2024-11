Arquitectura cooperativa i arrelada al Pirineu

Coop d’Era és una cooperativa d'arquitectura situada a Altron, al Pallars Sobirà, que neix de les ganes de viure la professió de l'arquitectura de manera assembleària, horitzontal, autogestionada i enxarxada al territori Pirinenc; treballant per donar resposta des del nostre àmbit a les necessitats de les persones i a les del territori on vivim.

La nostra feina no és fàcil d'explicar amb poques paraules perquè va més enllà de la construcció d’edificis. Entenem que l'arquitectura ha de respondre a les necessitats de les persones i el context en què es desenvolupa. I és precisament el context del Pirineu amb la seva realitat de petits pobles dispersos i un fort arrelament territorial, el que defineix el nostre dia a dia.

Com a arquitectes ens dediquem a fer projectes de rehabilitació, obra nova i reformes, prioritzant criteris i tècniques de disseny bioclimàtic, bioconstrucció, eficiència energètica i construcció amb fusta. Amb professionals de l’arquitectura i arquitectura tècnica, comptem també amb coneixements complementaris pel que fa al disseny, diferents sistemes i materials de construcció, càlcul d'estructures, eficiència energètica, participació... això enriqueix la nostra feina, ja que podem aplicar diverses mirades des dels inicis dels projectes i dirigir obres complementant-nos com equip o col·laborant amb altres professionals.

Ens caracteritza l'acompanyament proper que oferim. Moltes persones que ens contacten tenen ganes de participar activament en la construcció de les seves llars, sigui dissenyant amb nosaltres o a través de l’autoconstrucció. A Coop d’Era treballem estretament amb elles per fer possible aquesta implicació, assessorant, informant i pensant conjuntament quins sistemes i materials s’adapten millor a les seves necessitats. Aquesta manera de treballar crea un vincle especial amb el projecte i enriqueix el resultat, fent-los més significatius i adaptats a les necessitats concretes de cada persona o comunitat.

A més, promovem el disseny participatiu, especialment en projectes comunitaris i d’espai públic, perquè creiem que els espais són més resilients i legítims si les persones que els utilitzen han pogut formar part del procés de presa de decisions. Això ens permet obtenir una visió més rica i completa dels usos i necessitats reals dels projectes i incorporar així tota la diversitat de vivències de les persones que els habitaran.

La problemàtica de l'habitatge al món rural i el dret a l’habitatge és un altre dels reptes que ens ocupa. Ens involucrem en iniciatives que busquen fer-hi front, des del treball amb la Taula d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran fins a l’acompanyament de projectes d’habitatge cooperatiu, masoveria urbana i habitatge social. Volem aportar el nostre granet de sorra per garantir que viure al Pirineu sigui possible i accessible per a tothom, amb solucions que s’ajustin a les necessitats del territori.

El cooperativisme articula la nostra manera de treballar. Com a membres de la XES Pirineu i Aran i com a entitat promotora de l’Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran, intercooperem en l’àmbit territorial amb altres iniciatives i projectes per fer créixer una xarxa de suport mutu al nostre entorn. D’aquesta manera, contribuïm a construir una economia més justa i arrelada als valors de la cultura cooperativa, i creiem fermament que la transformació del territori només és possible si treballem juntes, des del compromís i la solidaritat.

Som cooperativa federada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i participem en el grup d’arquitectura amb altres cooperatives d’arquitectura federades. Aquesta és una oportunitat per nosaltres d’enxarxar-nos sectorialment, estar en contacte amb projectes semblants, compartir recursos i treballar problemàtiques comunes, per exemple, com a cooperatives, la col·legiació i les responsabilitats col·lectives no ens suposin un sobrecost en comparació amb despatxos d’arquitectura convencionals.

A Coop d’Era, som conscients que el context canvia i també les necessitats de les persones i del territori. Per això, estem en formació constant, aprenent de cada nou projecte i col·laborant amb professionals que ens ajuden a oferir un acompanyament cada vegada més complet i especialitzat. Així és com volem continuar treballant: adaptant-nos a la realitat de cada moment, amb el compromís de continuar oferint una arquitectura propera, responsable i arrelada.