L’impacte dels obradors agroecològics en els territoris rurals

Arran de la revolta pagesa s’ha parlat molt, en els darrers mesos, de la situació de la pagesia i de les múltiples raons que expliquen la seva revolta. S’ha parlat dels excedents de fruita, dels preus baixos, de l’excés de burocràcia o de la pressió dels macroprojectes, energètics o altres.

Les zones rurals també pateixen d’altres mals. El despoblament, la falta d’habitatge, els comerços que tanquen i la manca de serveis semblen tendències molt difícils de revertir.

Els obradors agroecològics poden aportar solucions transversals a molts d’aquests problemes. Un obrador és un lloc on es transformen matèries primeres agràries en productes elaborats. Si és agroecològic, vol dir que està inserit en circuits curts de comercialització: s’abasteix de productes locals, pels que paga un preu just, i està enfocat a satisfer les necessitats de la població local. Si és agroecològic, també vol dir que procura que la seva activitat sigui el màxim de respectuosa amb el medi ambient.

Els obradors agroecològics sovint van més enllà. Són llocs que poden ser clau per un territori rural, llocs on es connecten la producció, l’elaboració i el consum, on es proveeix el territori de serveis fins ara inexistents. Són catalitzadors que ajuden a la dinamització territorial des de la cura per l’entorn, les persones, l’economia social i l’agroecologia.

Siguin cooperatius o compartits, públics o privats, ubicats en una població petita o una ciutat més gran, vinculats a un sol projecte o constituïts per una xarxa d’elaboradores, els obradors agroecològics fomenten territoris rurals vius i abasteixen la població de productes saludables, de proximitat i amb el mínim possible d’impactes sobre el paisatge.

Molts són d’iniciativa privada, aixecats a pols per petits projectes productius convençuts de la necessitat de crear aquests espais, d’elaborar productes per donar sortida a les produccions agràries locals. Si són obradors compartits, també donen l’oportunitat a altres iniciatives d’experimentar i de diversificar la seva activitat.

Un obrador agroecològic que treballa amb varietats locals, varietats oblidades o silvestres, ingredients de proximitat i ecològics, té un vincle directe amb la cura del paisatge. Dona suport a pageses que mantenen el mosaic agroforestal, la multiplicitat de cultius, la biodiversitat i la vida als pobles, fent viable la seva activitat econòmica, teixint vincles de corresponsabilitat amb els seus veïns i veïnes i amb la natura que els envolta.

Els obradors agroecològics, com a part integrant de circuits curts de comercialització, tenen impactes positius en la consolidació de la producció primària, en la distribució sostenible i en el consum responsable. Són una de les baules d’aquestes cadenes, i sense ells seria impossible tancar el cercle. Sovint, l’obrador inclou, a banda de l’espai d’elaboració, una botiga oberta al públic. D’aquesta manera, contribueix a frenar la tendència actual, en què els petits comerços de proximitat van tancant inexorablement. Es transformen així en espais de convivialitat, de crear comunitat mentre es compren productes d’altres projectes enxarxats.

També poden intentar donar solució al problema de la distribució, que representa un pes econòmic i logístic molt gran per la petita producció i elaboració agroecològica. Comparteixen rutes de distribució per reduir la seva petjada tot minimitzant costos. Arreglen magatzems i naus per crear nodes logístics amb l’objectiu de centralitzar els productes i aconseguir salts d’escala en la distribució. Comercialitzen conjuntament amb altres obradors i somien d’una xarxa de nodes logístics que podria abastir de productes locals a tota la població, i fer-ho de manera sostenible i eficient.

I perquè volen crear llocs de treball dignes, en territoris acollidors i dinàmics, també s’impliquen en projectes que no estan directament vinculats a la producció agroalimentària. Ofereixen tallers i formacions, creen cooperatives d’habitatge per pal·liar la falta d’habitatges accessibles en els territoris rurals, impulsen i acompanyen altres projectes amb qui comparteixen objectius similars.

En definitiva, els obradors agroecològics són iniciatives engegades per petites productores, però que són capaces d’arribar lluny i que tenen impactes positius en cadena pels territoris que els acullen.

El pròxim cop que les vostres passes us portin fins a un supermercat, canvieu de direcció i dirigiu-vos cap a una botiga on podeu comprar productes d’obradors agroecològics. Si els hi doneu suport, vosaltres també estareu cuidant el paisatge i ajudant a mantenir comunitats rurals vives.





Escrit per Natacha Filippi