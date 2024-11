Neix la xarxa d’escoles resilients

Recentment, ha finalitzat el darrer curs escolar i hem observat en els darrers anys que a Catalunya s’han tornat a batre nous rècords de temperatura, superant de molt la mitjana de referència climàtica (període 1961 – 1990). Lamentablement, aquest no és un fenomen ocasional, sinó estructural, i atribuïble a la crisi climàtica i l’escalfament global que se’n deriva.







Aquest augment progressiu i imparable de la temperatura té un impacte directe en la salut dels infants i adults dins dels centres educatius i també en la seva tasca educativa.

El projecte Escoles Resilients promogut per BATEC i liderat per Aiguasol ha comptat amb el suport de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives. S’ha centrat en la diagnosi de les necessitats dels centres educatius per a combatre els episodis crítics de temperatura en què es veuen immersos, proposant mesures que els permetin avançar en la resiliència climàtica. Destaquen solucions per a la millora de l’envolupant dels edificis i la reducció de la demanda tèrmica, construcció de refugis climàtics mitjançant ombratge a l’espai exterior, millores en la ventilació i la climatització per fer front especialment als mesos més calorosos, o la generació d’energia renovable i aprofitament d’aigües per a assolir un major grau d’independència energètica i circularitat.

Escoles Resilients es presenta també com un espai de trobada i transformació, posicionant els centres educatius i les seves comunitats com a agents de canvi tant en l’entorn escolar com en els seus barris. La implementació de mesures concretes, des de les més senzilles a les més complexes, proporciona eines, suport i referents per avançar cap a escoles més saludables i sostenibles. Durant aquest primer any el projecte ha col·laborat amb set escoles cooperatives de Catalunya.

Una de les claus per a poder avançar de forma efectiva cap a la resiliència climàtica dels centres educatius és el finançament i, per això, s’ha treballat en un model de negoci per al finançament de les intervencions a partir del concepte de les Comunitats Energètiques Escolars. D’una banda, permet la participació oberta i voluntària de membres de la comunitat educativa. D’altra banda, finançar de forma global les intervencions en un cercle positiu en el qual les mesures de major estalvi i retorn econòmic ajuden a cofinançar aquelles de menor estalvi econòmic, però major rendiment ambiental.

Aquests CEE tenen el potencial de consolidar-se com a projectes transformadors en l'àmbit de barri o municipi, impactant no sols en l'àmbit energètic sinó també oferint beneficis ambientals, econòmics i socials al territori.

No obstant això, les intervencions d'ambientalització i renovació dels equipaments requereixen plans d'inversió que sovint estan molt lluny de les capacitats econòmiques de les entitats que els han de vehicular. És per això que cal una implicació més sòlida de l'administració pública promovent mecanismes d'ajut molt més ambiciosos – augmentant el cofinançament i la disponibilitat de fons públics –que permetin descarregar a les usuàries finals, que en el cas de centres educatius són els infants, de la responsabilitat de la descarbonització energètica i la millora de les condicions de vida.

A més, les mesures d'acompanyament social són fonamentals en totes aquestes propostes assegurant que els centres educatius esdevinguin espais inclusius que fomentin la diversitat i abordin la complexitat de la transició ecosocial. L’educació i la sostenibilitat esdevenen així dues cares d’una mateixa moneda en la formació de les futures generacions.

Per últim, el projecte també ha posat un èmfasi especial en la dimensió de l’enxarxament per a l’intercanvi d’experiències, coneixements i bones pràctiques, inspirant-se en models ja existents com les xarxes d’Escoles Verdes i Escoles+Sostenibles. L’objectiu és fomentar la cooperació entre escoles compromeses amb la sostenibilitat, i fer que els centres puguin aprendre els uns dels altres i reforçar el seu impacte col·lectiu en la transició ecosocial.

El concepte d’Escoles Resilients és altament reproduïble en els més de 5.400 centres educatius de Catalunya, i ajudarà a millorar la sostenibilitat i salubritat. És una necessitat urgent per a millorar les condicions de vida dels més de 60.000 alumnes escolaritzats a Catalunya i 70.000 professionals exercint la seva activitat diària a les escoles.