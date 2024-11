Converses amb impacte: Carbón vivo i Cervesers Artesans de Catalunya

#Conversesambimpacte és un cicle de vídeos impulsats per Seira Impuls Cooperatiu, on es visibilitzaran les diferents iniciatives d'entitats de l'ESS acompanyades per Seira.



En aquesta ocasió, Carbón Vivo i Cervesers Artesans de Catalunya, conversen per explicar-nos la seva història, la iniciativa, la seva proposta de valor i com es veuen en el futur.



Carbón vivo és una cooperativa sense ànim de lucre creada per dos persones sòcies que neix l’any 2018 per ajudar persones i organitzacions a preservar el sòl i regenerar-lo per contribuir en la lluita contra el canvi climàtic.

Cervesers Artesans de Catalunya és una cooperativa de serveis formada per cinc persones que uneix diferents projectes de petits cervesers artesans per generar sinergies, millorar costos i compartir coneixements. El projecte neix l’any 2019 amb la intenció de demostrar que els petits negocis units són més forts.



Seira és una Fundació sense afany de lucre que dona suport financer a les entitats de l’economia social i les cooperatives de treball federades. És l'entitat de referència en finances socials i cooperatives que inverteix sense especular per la transformació social. Seira Impuls Cooperatiu compta amb l’impuls i el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

En aquest cas, des de Seira han donat suport financer a les dues iniciatives permetent així que Carbón vivo i Cervesers Artesans de Catalunya puguin desenvolupar el seu projecte.