L’impuls de Comunitats Energètiques Locals des del cooperativisme d’habitatge

Les Comunitats Energètiques Locals (CEL), segons la Federació Europea de Cooperatives Energètiques (RESCoop), són una alternativa a les empreses comercials, i es caracteritzen per la participació oberta i voluntària, la propietat ciutadana, la col·laboració amb entitats i administracions locals, el control democràtic i el compromís amb beneficis comunitaris socioeconòmics i ambientals, prioritzant-los per sobre del benefici econòmic.

Les CEL ofereixen avantatges com l'estalvi energètic i la promoció de la transició ecosocial. Redueixen costos en agrupar recursos i minimitzen la dependència dels combustibles fòssils, promovent les energies renovables. A més, impulsen la consciència mediambiental i aporten valors ecologistes. No obstant això, s'enfronten a obstacles jurídics, econòmics i de gestió. Des del punt de vista jurídic, el seu funcionament i les eines disponibles són força desconegudes, queden excloses de les figures legals actuals i les propostes de cessió de cobertes són escasses. En l'àmbit econòmic, requereixen inversions elevades que no disposen de finançament públic suficient. Pel que fa a gestió, hi ha una manca de visió comunitària als grups que les impulsen i dificultats per obrir-se a perfils de sòcies diverses.

En aquest sentit, les cooperatives d'habitatge són un catalitzador de les CEL, ja que es tracta de comunitats amb capacitat de gestió i experiència en projectes col·lectius. A més, ja disposen d'infraestructura comunitària i espai físic en els seus edificis, funcionen amb instal·lacions col·lectives i comparteixen serveis energètics en espais comuns.

Amb el suport de la Federació Catalana de Cooperatives de Treball i la col·laboració de les cooperatives Celobert, Coopdemà i Insta, s'està impulsant un estudi de dos casos d'habitatges cooperatius en clau de CEL.

Un d'aquests projectes és La Sala, un edifici d'habitatge cooperatiu impulsat per Sostre Cívic i amb el suport de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà). Consta de 14 habitatges, aparcament i un gran espai col·lectiu exterior. La seva rehabilitació, dissenyada per Celobert, ha permès un estalvi energètic i de consums considerable, gràcies a la instal·lació d'una caldera de biomassa comunitària i plaques fotovoltaiques. Sostre Cívic gestiona l'immoble i els serveis associats i ho fa com a paraigües d'aquest i d'altres projectes. Això afavoreix el suport mutu entre diferents projectes, però alhora dificulta que cadascun desenvolupi formes independents, com podria ser una comunitat energètica. De fet, la mateixa cooperativa Sostre Cívic podria considerar-se una comunitat energètica, ja que proporciona tots els serveis energètics en cadascun dels seus projectes. En aquest cas, està pendent estudiar com s'aplicarà la limitació geogràfica i l'obertura a persones i entitats sòcies que no són membres de cap de les seves cooperatives d'habitatge.

La Renegà és una cooperativa d'habitatge feminista situada en sòl privat a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) que compta amb l'acompanyament de Perviure, gestora d'habitatge cooperatiu. Actualment, en construcció amb previsió de finalitzar les obres el 2025, comptarà de 14 habitatges cooperatius en cessió d'ús, la majoria qualificats d'Habitatges de Protecció Oficial (HPO). A més, dos d'aquests es destinaran a pisos d'ús socials per a dones que han patit violència masclista. En aquest cas, s'està explorant la col·laboració amb La Lleva, una CEL impulsada per veïnat de vuit municipis del Baix Montseny, per facilitar l'accés a energia verda, mobilitat sostenible i altres serveis. Actualment, s'està valorant la cessió de la coberta de La Renegà per instal·lar panells fotovoltaics cedits a La Lleva.

En resum, les Comunitats Energètiques Locals impulsades per cooperatives d'habitatge representen una alternativa transformadora en el sector energètic. Malgrat els reptes jurídics, econòmics i de gestió que afronten actualment, aquestes mostren un potencial enorme per fomentar la transició cap a un model energètic més just, sostenible i comunitari.