Moure’ns cap a una economia alternativa

L'economia és el sistema pel qual la societat organitza els seus recursos i el seu treball per donar resposta a les necessitats humanes. Probablement no és la primera definició d'economia que ens vingui al cap, però crec que no dubtareu que té sentit. Quan parlem, per exemple, de desenvolupament econòmic ens hauríem de referir a donar millor resposta a les necessitats humanes i a què es visqui millor.

No podem pensar en una societat i en un món, sense tenir en compte el seu sistema econòmic. Així mateix, pensem i analitzem l'economia en diferents escales: global, regional, de comunitat, organitzacional, familiar, individual, etc. A l'hora d'avaluar èticament un sistema econòmic en qualsevol de les seves escales, hauríem de tenir en consideració com donar resposta a les necessitats internes del sistema i també com afecta el seu model i la seva activitat a la resta. Per exemple, parlar de les injustícies patriarcals o colonials que traspassen la frontera del mateix sistema.

A vegades, oblidem el sentit ètic de l'economia i alhora critiquem tot el que es relaciona amb l'economia. Crec que hem de ser crítiques, però des de la consciència que l'organització social ha de respondre a criteris econòmics. Per això, necessitem formular d'una altra manera els indicadors i els criteris econòmics perquè ens ajudin a analitzar i avaluar en clau de resposta a les necessitats internes, els impactes externalitzats i, per descomptat, d'eficiència. És una complexa qüestió que apunto aquí per a la llista de coses en què s'ha de treballar per avançar cap a la transformació de l'economia. Ara mateix sembla que l'economia és una cosa que serveix sobretot per a justificar absurditats, injustícies i impotències, i que està marcada per unes lògiques que no posen en el primer pla les necessitats humanes.

Algunes intel·lectuals han explicat el nostre sistema econòmic com un gran monstre que s'ho menja tot, destrueix el medi natural, les formes de vida vivibles i els vincles comunitaris. El sistema capitalista global actual té la capacitat d'engolir-ho tot, de fer que gairebé totes les decisions que es prenen, encara que siguin benintencionades, alimentin el monstre i reforcin les seves lògiques.

El sistema econòmic es modela i es micro transforma cada dia a través de milers de decisions que prenem, per exemple, en la nostra feina. També com a usuàries i consumidores. O com a no usuàries i no consumidores. A través dels camins que prenen les organitzacions quan decideixen quina activitat desenvolupen, quines necessitats cobreixen i com, o quin model de negoci i finançament desenvolupen. A través de cadascuna de les decisions sobre les polítiques públiques (tant en l'àmbit de disseny com d'execució): sobre els límits que es posen, sobre què es premia i es fomenta, què es prohibeix i se sanciona, quins drets s'universalitzen, com es financen, com es protegeixen i es proveeixen els béns i els serveis en què es materialitza la garantia d'aquests drets. La concreció i interacció de totes aquestes decisions va transformant el sistema.

No és possible situar-se fora del sistema. Quan parlem d'una alternativa econòmica, no ens referim a crear una alternativa fora del sistema, sinó a exercir la nostra capacitat d'agència allà on la tinguem. No deixar-nos portar per inèrcies i respostes fàcils. Tractar de lluitar per allò que tinguem molt clar i en el que tenim gran coneixement i experiència. No perdre de vista el què passa en la realitat. Analitzar els problemes i les necessitats no cobertes. Analitzar les oportunitats. Analitzar quins agents i sota quines lògiques estan operant. Explorar alternatives reals, viables, vives i enganxades a la realitat. Triar on actuar i no pretendre abastar-ho tot.

Podem fer les coses d'una altra manera, generant micro alternatives que segueixin lògiques diferents de les imperants, que conscientment es basin en altres idees, les facin possibles i realimentin altres xarxes i interconnexions amb altres maneres de fer. Moltes organitzacions, especialment les vinculades a l'economia social i solidària, estan fent un gran esforç per respondre des d'altres lògiques i necessiten espais de diàleg i de reflexió compartits per aprendre les unes de les altres i explorar col·lectivament altres lògiques diferents de les quals el sistema imperant ens empeny. Hi ha una gran potència transformadora en les empreses i organitzacions. Són agents econòmics inserits en el mateix context que critiquem, però tenen un marge d'actuació. Es tracta d'alimentar i fer créixer un repertori de possibles (expressió que agafo de Marina Garcés) amb cada gest, amb cada intent, amb cada assoliment per desenvolupar una economia amb sentit, orientada a la justícia i al desenvolupament del potencial col·lectiu.