25 anys abraçades a un compromís

DELTACOOP estem d'aniversari. Fem balanç i tanquem els nostres primers 25 anys valorant el gran equip humà que en forma part, així com el recorregut fet fins aquí: la vocació per l’atenció a les persones. ‘Abraçades a un Compromís’ com a missatge clau d'aquesta celebració i mirant al futur amb il·lusió pels nous reptes que s’apropen i els que podem albirar no gaire lluny.

La nostra història comença el 1999, com Delta Col·lectiu de Professionals del desenvolupament infantil i atenció precoç SCCL. En aquell moment vàrem escollir constituir-nos com a cooperativa de treball associat, d’iniciativa social i sense afany de lucre. Ja al principi vam decidir formar part del món cooperatiu activament i ens vàrem incorporar a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Tots aquests anys ens hem sentit part del moviment i en determinades etapes hem assumit responsabilitats, un rol actiu i compromès amb l'organització, especialment a la sectorial Socialcoop.

La gestió de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) va ser el nostre principal objectiu, però el projecte cooperatiu va anar creixent de mica en mica, alhora que també creixien les necessitats de disposar d'un equip de professionals més gran, nous espais i una entitat més forta i professionalitzada. Afrontant les dificultats, vam entomar els reptes, les situacions complicades, les pors i, desavinences, però també les il·lusions, l'aparició de nous objectius, forces carregades i un ventall d'oportunitats situacions que formen part de la nostra història i han marcat el caràcter de què fem bandera.

Després de molts anys de la gestió de serveis atenció precoç, l’any 2019 es va fer efectiu un canvi de nom de la cooperativa. L’inicial dona pas a DELTACOOP, fruit d’una reflexió interna i alhora acompanyat d’un canvi de la definició del nostre objecte social, més ajustat a l’evolució que ha fet la cooperativa amb el temps; orientant-nos a la gestió integral de serveis destinats a la infància, adolescència i les seves famílies.

Som una cooperativa viva, inquieta i proactiva que ha anat incorporant nous serveis i projectes. Projectes que neixen amb il·lusió i sempre amb un objectiu clar: posar al servei de la societat la nostra expertesa professional.

Estem compromeses amb la infància més vulnerable i amb la voluntat de contribuir en la millora de la seva qualitat de vida. El projecte de La Saleta, n’és un clar exemple: l'aula d’atenció especialitzada per a infants amb pluridiscapacitat. Un repte aconseguit, en el camí del treball pels drets que els pertoquen davant l’educació i l’accessibilitat a un recurs de proximitat.

Del compromís amb el territori i la detecció de noves necessitats de les famílies sorgeixen altres projectes com TAMAIA a Castelldefels i el SOAF de Gavà.

Més enllà del que fem, valorem important fer valdre com ho fem sovint de la mà d'altres entitats, del suport de professionals i col·laboradors que decideixen unir forces per treballar plegats i compartir el camí. Durant aquests anys hem apostat per la intercooperació amb altres cooperatives, convençudes que unides podem arribar més lluny i, compartint coneixements i experiència, aconseguim nous reptes.

Per tancar l'any, volem donar-nos un espai per pensar i celebrar amb tots aquells que ens envolten el nostre aniversari, organitzant un acte central on obrir un debat. En temps d’etiquetes, protocols i mètodes universals és imprescindible retrobar-nos amb la singularitat.

Interpel·lades per la nostra pràctica diària volem dedicar la Jornada a pensar l’atenció a les persones. Així doncs, celebrem els 25 anys de la cooperativa amb interrogants que, esperem, ens orientin en la nostra tasca i ens convidin a continuar treballant amb el mateix esperit dels nostres inicis.