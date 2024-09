El valor de compartir

És un moment quasi màgic. Un grup de persones reunides, intercanviant, opinant i d'una idea en surt una altra, un matís l'enriqueix, ens encanta, però encara li falta alguna cosa... Uns segons de reflexió, una mirada qüestiona, i va cap a un lloc totalment diferent que té molt sentit, uns segons de silenci per avaluar què ens falta, un matís que la complementa, una broma que la fa més simpàtica, la cosa va prenent forma i ens convenç força a totes. És quasi màgic no recordar quina era la idea inicial, no poder destriar de qui és la proposta, tenir clar que amb la suma de mirades hem multiplicat pensament.

Aquest procés de cocreació, d'honestedat, d'humilitat, de respecte, d'implicació, més enllà de ser màgic ens fa sortir de la hiperespecialització tècnica, obre un espai de coneixement més ampli sobre àmbits diversos que ens dona mirades complementàries, més riques i acurades de la realitat. Deixar de banda la gestió, que ocupa i s'imposa sigil·losament quasi sense ser-ne conscients, marcant els tempos i prioritats, i donar espai. Donar espai a generar coneixement.





Aprenem tant entre nosaltres, de la clientela, de les col·laboradores, de companyes d'altres organitzacions... I incorporem els aprenentatges en altres projectes, generem pensament creuat, barregem disciplines i sectors que es troben. Intercooperar que en diuen a l'economia social i solidària. I volem ser activadores de més reflexió, per això hem dedicat els últims mesos a sistematitzar la manera de treballar de La Sembra, a identificar quins són els aprenentatges i els processos que ens permeten fer aportacions de valor als projectes i a posar-ho per escrit per poder-ho compartir, per enriquir altres activitats i pensaments.

Estrenem la plataforma de recursos de La Sembra, un espai on trobareu reflexions, estudis de cas, recomanacions... En text, en vídeo o en infografia, per anar publicant allò que aprenem gràcies a compartir-ho amb totes vosaltres.