Històries rere les dades: l’exemple de Pastores por el Monte Mediterráneo

L’Associació Pastores por el Monte Mediterráneo es va crear el 2009 amb l’objectiu principal de donar suport al pastoralisme i la ramaderia extensiva al parc natural de la Sierra de las Nieves, a la província de Màlaga. L’associació agrupa diferents professionals de l’àmbit de l’agroecologia, així com veterinaris i veterinàries, científics i científiques o agents ambientals, que busquen potenciar iniciatives de conscienciació social sobre la figura de la pastora i promocionar productes artesanals i ecològics de l’àrea d’influència.

Des del seu naixement, han col·laborat en projectes relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, com la Escuela de Pastores de Andalucía. Enguany, però, han encetat una iniciativa pròpia, el projecte MADRE de la Sierra de las Nieves, que busca dinamitzar l’economia dels catorze municipis del parc nacional amb propostes relacionades amb el desenvolupament ambiental.

El projecte busca reactivar el teixit associatiu de la zona, promocionant el producte local, potenciant el turisme i formant persones agricultores i ramaderes i escolars, amb la realització d’un congrés científic.

La banca ètica, uns valors reals

L’associació necessitava finançament per poder tirar endavant la realització del projecte, però en demanar suport econòmic a l’entitat bancària amb la qual havien treballat fins aleshores, els hi va negar. La falta de suport per part d’un ens en què confiaven, els va decebre: “L’entitat amb qui operàvem es publicitava sota uns principis ètics i sostenibles, però a l’hora de la veritat vam adonar-nos de la fal·làcia.”

Fiare Banca Ètica va ser l’única que els va donar el suport econòmic que necessitaven, malgrat no tenir diners ni patrimoni que recolzessin la inversió. Pastores por el Monte Mediterráneo ha trobat els seus valors reflectits en la banca ètica. Comparteixen l’aposta per un model social, econòmic i ambiental sostenible, la qual cosa obre les portes a més col·laboracions en projectes futurs. A més, Fiare els ha demostrat amb fets el seu compromís amb les persones i els projectes associatius.

Un projecte d’èxit

De moment, senten orgull dels resultats del projecte MADRE de la Sierra de las Nieves: “Estan sent espectaculars. Hem aconseguit molta visibilitat als mitjans de comunicació i a les xarxes socials i la població també s’està implicant un munt.” Del seu èxit, se’n beneficiaran els i les agricultores i ramaderes, però també les persones que s’estan formant, les empreses de la zona, les institucions públiques i el territori en general.





Històries rere les dades

Cada any, l'Observatori de les Finances Ètiques publica el Baròmetre de les Finances Ètiques, una radiografia completa del sector en l'estat espanyol. L'informe, recull i agrega les dades de les diferents entitats i les presenta de manera senzilla i rigorosa, donant a conèixer la magnitud i l'evolució del sector. Aquesta eina es complementa amb un suplement que destaca alguns dels projectes finançats de cada any i també mostra si aquests projectes utilitzen assegurances ètiques en el seu dia a dia.





Per LaClara Comunicació pel portal "Històries rere les dades" que recull projectes que les Finances Ètiques fan possibles.