Creem una ciutat més inclusiva per a tothom en salut mental

La salut mental s'ha convertit en un repte oblidat per part de la societat, de l'entorn, de les polítiques i de nosaltres mateixos i tots necessitem tenir-ne cura. Formar part d'una societat de la qual un se sent estimat, partícip, representat i inclòs, és col·laborar a la millora de la salut mental de tothom, una manera de contribuir al bé comú, al d'una vida que tots tenim en comú i de la qual ens necessitem.

La salut mental és una assignatura que tots tenim pendent, estiguem o no afectats per un problema de salut mental. Durant molts anys ha estat quelcom oblidat per part de la societat, però és important que prenguem consciència de la importància de cuidar la ment.

Tot i que avui en dia la cura per la salut mental s'ha convertit en un tema d'actualitat, és important que es tingui respecte per tot allò que té a veure en poder-la cuidar. No només aspectes tant claus com l'autoestima, les relacions, la família o la feina hi tenen a veure, sinó que n'hi ha d'altres molt importants com per exemple la ciutat o poble on es viu o la llar.

És per això que des de l'Associació La Muralla, juntament amb la Comunalitat Urbana de Tarragona – Fòrum dels Barris, hem elaborat una mostra gràfica dels béns comuns que hi ha a la ciutat de Tarragona per analitzar com aquests podrien ser millorables i més adients per a les persones que hi viuen. És per això que un grup d'usuaris del nostre Club Social, acompanyats per persones de l'Associació Bloc 23, van sortir a fer fotografies per la ciutat i, una vegada impreses, s'han dedicat a millorar-les gràficament sobre el paper. Aquestes fotografies es podran veure en una exposició durant el mes d'octubre commemorant el mes de la salut mental. A més a més, es faran activitats paral·leles sobre l'exposició.

L'objectiu d'aquesta exposició serà mostrar com una persona amb problemes de salut mental, necessita que sigui la ciutat on viu. Durant el procés d'anàlisi, les persones participants han valorat que per tenir una ciutat accessible és important garantir el dret digne a l'habitatge, cosa que avui en dia es creu que és assequible per a tothom, però que les persones amb un problema de salut mental tenen moltes dificultats per a accedir-hi, a causa de l'estigma que hi ha sobre elles. Això els dificulta molt poder viure independentment i reprendre les regnes de la seva vida i recuperar-se.

Altres aspectes que s'han repetit molt a les sessions de reflexió i anàlisi han estat la importància de millorar els béns comuns urbans perquè siguin més confortables per a totes les persones i, especialment, per a les que pateixen problemes de salut mental. El principal element que es troba a faltar a la ciutat de Tarragona són els parcs i espais verds; el contacte amb la natura fa que els nivells d'estrès i d'ansietat baixin i disposar d'una zona amb arbres frondosos o gespa facilitaria un millor descans. A més a més, tenir espais com aquests també ajudaria a combatre millor la calor i a baixar la temperatura. L'excés de calor fa que s'incrementin els problemes de salut mental.

També s'ha destacat l'accessibilitat pel que fa a la construcció de rampes, escales, ascensors, etc., ja que sovint la presa de medicació afecta la mobilitat d'aquestes persones. Incloure aquests elements a la nostra ciutat milloraria l'accés de les persones als espais i ajudaria a fer-les sortir més de casa.

Una altra millora que caldria fer és la de reduir la contaminació acústica. Sovint les persones amb problemes de salut mental no se senten còmodes passejant per segons quins llocs a segons quines hores. I també la reducció de la contaminació mediambiental com poden ser la neteja, els contenidors de brosses, etc. També s'ha destacat que calen més serveis públics perquè les persones amb un problema de salut mental, sovint en necessiten i no en troben.

Per tant, segons els ulls de les persones que formen part de l'Associació La Muralla, tenir uns béns comuns urbans favorables per a ells, parteix de tenir un accés a l'habitatge en una ciutat amb parcs i jardins per estar en contacte amb natura, amb serveis públics i rampes accessibles. Una ciutat que tingui poc soroll i que restringeixi la circulació. Una ciutat neta i amb baixa delinqüència. Millorant aquests aspectes, no només aconseguirem incloure millor les persones amb problemes de salut mental a les ciutats, sinó que també farà que la resta de ciutadania tingui una millor cura de la seva salut mental i, d'aquesta manera, tothom hi sortirà guanyant, tant les persones a títol individual, com la societat en general.